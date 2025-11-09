Este antiguo Samsung de TITANIO con cámaras 8K supera en todo al iPhone 17 Pro y cuesta mucho menos

Samsung alista todo para la llegada de su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra, el cual se dice que será presentado en febrero de este 2026 y tendrá una configuración impresionante.

Sin embargo, si estás pensando comprar un equipo de Samsung con tu gratificación de fin de año y quieres ahorrar lo máximo posible, debes saber que el Galaxy S24 Ultra tiene la potencia suficiente para superar al mismísimo iPhone 17 Pro y que ahora su precio es 50% que lo que costaba cuando fue lanzado en 2024.

¿Quieres conocer todas las especificaciones del Galaxy S24 Ultra que está hecho de titanio y además tiene cámaras de alta calidad y un potente procesador Snapdragon? Aquí en Libero.pe analizamos en profundidad dicho terminal coreano.

Galaxy S24 Ultra: detalles técnicos completos

El Galaxy S24 Ultra tiene una configuración impresionante, puesto que es el teléfono más avanzado que la marca lanzó para este 2024, hace solo dos años.

En primer lugar, el teléfono de Samsung llega con un panel Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución Quad HD+, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Armor.

Si hablamos de potencia, debes saber que el Galaxy S24 Ultra llega con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 1TB de memoria en su versión más TOP. Por si fuera poco, la batería de 5000 mAh y carga de 45W te darán una independencia de hasta 1 día.

Este es el Galaxy S24 Ultra. Foto: composición/www.phonearena.com

Pero, lo más sorprendente es el juego de cámaras con calidad 8K que tiene este Samsung: lente de 200MP con OIS, lente gran angular 12MP, lente Zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. Las fotografías de este dispositivo son increíbles y los videos de alta definición.

¿Qué precio tiene actualmente el Galaxy S24 Ultra? Efectivamente el precio de este teléfono ha bajado de forma considerable y ahora solo deberás pagar 2500 soles o 740 dólares en el mercado internacional.