Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú y esto se debe a que gracias a ella se puede realizar pagos de productos y servicios en cuestión de segundos y sin siquiera tener que manipular billetes o monedas.

La gran acogida del Yape, ha generado que el Banco de Crédito del Perú (BCP) implemente una Tienda virtual en la que podrás comprar tablets, relojes y celulares, con descuentos exclusivos. Si estás pensando en renovar tu equipo, no te puedes perder esta oferta insuperable que llega de la mano de Samsung.

El Galaxy S25 Ultra es el teléfono premium más potente que Samsung presentó en enero de este 2025. Si bien este teléfono fue lanzado con un precio de 5400 soles, actualmente lo podrás adquirir en Yape con un descuento del 35%.

Por solo 3499 soles, es decir, un descuento de 1900 soles, podrás comprar este potente equipo de Samsung. Esta oferta es parte del Cyber Wow que acaba de ser liberada en la App. Esto significa que por tiempo limitado podrás tener esta promoción. ¡Debes ser rápido ya que quedan pocas unidades!

¿Cómo obtener el descuento de 1900 soles para comprar el Galaxy S25 Ultra? Lo primero que debes hacer es ingresar a Yape y buscar la 'Tienda'. En esta parte verás una serie de promociones y deberás ubicar la del teléfono de Samsung.

El precio final que deberás pagar es de 3499 soles y el dinero se descontará de tu cuenta de Yape. Lo mejor de todo es que el BCP te asegura que el producto llegará a la puerta de tu casa entre 1 a 2 días de haber realizado la compra.

¿Qué características tiene el Galaxy S25 Ultra? Este teléfono de Samsung llega con el potente procesador Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM y 256GB de memoria. Sus cámaras de 200MP con IA te permitirán tener resultados increíbles y su batería de 5000 mAh te dará una independencia para todo el día. Una de las mejores opciones en la gama alta.