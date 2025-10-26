1000 soles de descuento para comprar el iPhone 17 Pro Max: aprovecha esta promoción de Yape por tiempo limitado

Apple acaba de presentar al mercado su teléfono más TOP, el iPhone 17 Pro Max, un equipo con triple cámara de 48MP con calidad 4K, además del nuevo procesador Apple Bionic A19 Pro y una versión superior de 2TB.

Si estás pensando renovar tu teléfono y comprar este iPhone 17 Pro Max, estás de suerte ya que el nuevo lanzamiento de Apple acaba de llegar a Yape, donde se ofrece un descuento de casi 1000 soles para conseguir este equipo PREMIUM.

Por si no lo sabes, Yape ahora tiene una Tienda virtual en la que se venden diferentes equipos como celulares, tablets, audífonos y otros aparatos electrónicos. Es así que si quieres comprar el iPhone 17 Pro Max podrás hacerlo con una gran promoción.

¿Quieres conseguir el iPhone 17 Pro Max con descuento de casi 250 dólares? Lo único que debes hacer es ingresar al aplicativo del BCP, buscar la Tienda de ofertas y comprar este equipo de Apple con precio de 6099 soles.

Recuerda que una de las mejores ventajas de comprar por Yape, es que el dinero se debita de tu propio salgo y además el producto se te entregará a la puerta de tu casa en un plazo de 2 a 3 días. BCP garantiza que esto ocurrirá al hacer una compra en su aplicativo.

Precio del iPhone 17 Pro Max en Yape. Foto: captura.

¿Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max?

El iPhone 17 Pro Max está provisto de una pantalla OLED de 6.9 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, ofreciendo una fluidez nunca antes vista en un dispositivo Apple.

Incorpora el nuevo chip A19 Pro, capaz de manejar tareas de inteligencia artificial avanzada con un consumo energético reducido. Su sistema de cámaras triple con sensor principal de 48 MP optimizado y zoom óptico de hasta 10x permite capturas profesionales en cualquier condición. Además, su batería de 5000 mAh promete más de 30 horas de uso continuo con una sola carga de 40W. Sin duda tiene una de las mejores configuraciones.