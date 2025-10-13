¿Cómo cambiar de número en Yape? La única solución paso a paso

Yape y Plin son las billeteras digitales más descargadas y utilizadas en el Perú. Ambas, de diferentes entidades financieras, son de gran ayuda para millones de ciudadanos en el país que desean comprar artículos/alimentación/diversión o pagar servicios en línea. Con un solo clic, ahora todos están conectados con la tecnología y pueden llevar su dinero de forma virtual.

La aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP), Yape, ofrece diversos beneficios a la ciudadanía, tales como descuentos, pagos de servicios en línea e incluso préstamos con cantidades de dinero significativas.

Esta aplicación está ligada directamente con el número de cuenta del titular, DNI y teléfono celular, desde el cual se realizan los pagos mediante QR o número. Ante ello, diversos usuarios requieren saber cómo se puede cambiar precisamente el número registrado en caso de pérdida, robo o adquisición de una nueva línea.

Todo sobre la actualización de datos en Yape.

¿Cómo cambiar mi número de Yape? Guía completa y oficial

Para los registros realizados con DNI, como en la mayoría de los casos, los usuarios podrán cambiar su número de celular desde la misma aplicación. ¿Cómo hacerlo? Te dejamos la guía completa.

Desinstala la aplicación y vuelve a descargar Yape.

Abre la aplicación, dale clic en "ya tengo una cuenta" y, posterior a ello, selecciona "cambié de número.

Ahora escribe los datos que se te pide para validar tu identidad.

Ingresa el nuevo número y listo, tu actualización de datos habrá sido un éxito.

¿Cómo eliminar una cuenta de Yape?

Si de plano ya no quieres continuar siendo parte de la comunidad de Yape, eliminar tu cuenta no será tarea difícil. Los pasos a continuación:

¿Se perderá todo tu dinero si eliminas tu cuenta Yape?

¡No! Definitivamente el dinero no se echará a perder ni quedará "en la nube".