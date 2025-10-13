- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Islandia vs Francia
- Uruguay vs. Uzbekistán
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
¿Cómo cambiar de número en Yape? La única solución paso a paso
Si cambiaste de número de celular y requieres actualizar tus datos en la aplicación Yape, tenemos la solución inmediata: te dejamos el paso a paso.
Yape y Plin son las billeteras digitales más descargadas y utilizadas en el Perú. Ambas, de diferentes entidades financieras, son de gran ayuda para millones de ciudadanos en el país que desean comprar artículos/alimentación/diversión o pagar servicios en línea. Con un solo clic, ahora todos están conectados con la tecnología y pueden llevar su dinero de forma virtual.
La aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP), Yape, ofrece diversos beneficios a la ciudadanía, tales como descuentos, pagos de servicios en línea e incluso préstamos con cantidades de dinero significativas.
PUEDES VER: Yape te regala VALE de descuento de 800 soles para comprar este Samsung con cámaras 4K y resistencia al agua
Esta aplicación está ligada directamente con el número de cuenta del titular, DNI y teléfono celular, desde el cual se realizan los pagos mediante QR o número. Ante ello, diversos usuarios requieren saber cómo se puede cambiar precisamente el número registrado en caso de pérdida, robo o adquisición de una nueva línea.
Todo sobre la actualización de datos en Yape.
¿Cómo cambiar mi número de Yape? Guía completa y oficial
Para los registros realizados con DNI, como en la mayoría de los casos, los usuarios podrán cambiar su número de celular desde la misma aplicación. ¿Cómo hacerlo? Te dejamos la guía completa.
- Desinstala la aplicación y vuelve a descargar Yape.
- Abre la aplicación, dale clic en "ya tengo una cuenta" y, posterior a ello, selecciona "cambié de número.
- Ahora escribe los datos que se te pide para validar tu identidad.
- Ingresa el nuevo número y listo, tu actualización de datos habrá sido un éxito.
¿Cómo eliminar una cuenta de Yape?
Si de plano ya no quieres continuar siendo parte de la comunidad de Yape, eliminar tu cuenta no será tarea difícil. Los pasos a continuación:
¿Se perderá todo tu dinero si eliminas tu cuenta Yape?
¡No! Definitivamente el dinero no se echará a perder ni quedará "en la nube".
- Si eres usuario de Yape con DNI, se realizará un giro a tu nombre por el total de tu saldo disponible. Podrás cobrarlo o retirarlo presentando tu DNI en cualquier agencia del BCP, a partir de 3 días hábiles después de haber eliminado tu cuenta (no se consideran sábados, domingos ni feriados).
- Si eres usuario de Yape, ya sea con tarjeta BCP o de otra entidad financiera, el dinero permanecerá en tu cuenta de ahorros.
- 1
Fotos estilo Polaroid en Gemini: 'Prompt' para crear imágenes con tus artistas favoritos
- 2
Cuerpo de cuero, procesador Snapdragon, 5000 mah y pantalla de 120Hz: este Motorola lo tiene todo y cuesta 120 dólares
- 3
Este Motorola te hará olvidar al iPhone 17: cuerpo de cuero, pantalla 1.5K, procesador Snapdragon, 512GB y batería INFINITA
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50