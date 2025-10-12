Yape te regala VALE de descuento de 800 soles para comprar este Samsung con cámaras 4K y resistencia al agua

Los teléfonos de Samsung son algunos de los mejore valorados del planeta y esto se debe a que la mayoría de ellos poseen gran calidad y precios bastante accesibles para lo que ofrecen.

Si bien la marca coreana tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra, lo cierto es que también posee en sus opciones uno de los mejores gama media del mercado y este se denomina el Galaxy A56 5G, un equipo con diseño premium, cámaras 4K y precio más bajo.

¿Quieres comprar el Galaxy A56 5G de Samsung? Si tu respuesta es un rotundo 'Sí', estás de suerte puesto que gracias a Yape, la aplicación del BCP podrás comprar este modelo premium con un descuento de 800 soles. ¿Cómo acceder a la promoción? Aquí te lo contamos.

No hay duda que el Yape, aplicación para recibir y enviar dinero del Banco de Crédito del Perú (BCP) se ha vuelto muy popular y es por ello que ahora también ofrece promociones y descuentos para comprar diferentes productos. Uno de ellos es el nuevo Galaxy A56 5G, el cual podrás adquirir con un 40% de descuento lo adquieres desde la propia App.

Este es el precio del Galaxy A56 5G de Samsung. Foto: captura.

Para acceder a este descuento de 800 soles, solo basta con entrar a la aplicación Yape y buscar la 'Tienda' de la app. Una de las primeras opciones es el Galaxy A56 5G el cual está con un 40% de descuento.

Si bien el precio del A56 de Samsung figura en 2199 soles, gracias a la promoción de Yape, lo podrás tener por 1399, lo que implica un descuento de 800 soles. Además, al hacer la compra, el equipo te llegará a la puerta de tu casa, totalmente garantizado.