Cuerpo de Madera, chip de última generación y cámaras 4K: este Motorola supera al S25 Ultra y cuesta menos
Motorola tiene en su catálogo uno de los teléfonos Android más potentes y peculiares del mundo. Conoce todo sobre el Moto Edge 50 Ultra cuyo precio ha bajado demasiado.
Pese a los esfuerzos de Samsung por demostrar que sus teléfonos son los más potentes del mercado, la marca coreana no ha podido superar a Motorola tras la llegada del Moto Edge 50 Ultra, un equipo premium hecho de 'madera' y cargado de una potencia extrema.
Sí, aunque no lo creas, Motorola diseñó el Moto Edge 50 Ultra con una cubierta de madera, la cual le da un acabado premium bastante increíble. Sin embargo, esto no es todo, ya que el dispositivo de alta gama está provisto de cámaras 4K y una potencia sin igual. ¿Quieres saber más? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Este Motorola tiene más RAM que una computadora y cuenta con batería infinita: cuesta menos de $300
Para iniciar con el análisis del Motorola Edge 50 ULTRA debes de saber que este equipo fue presentado por la marca con capitales chinos en 2024. Sin embargo, esto no ha impedido que siga vigente en los TOPS de los mejores smartphones.
La pantalla de este Motorola es de tipo pOLED o plastic OLED, lo que significa que tiene calidad pero es delgado. La diagonal de este panel es de 6.7 pulgadas con 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 2500 nits en HDR10+.
Este es el Motorola Edge 50 Ultra. Foto: captura.
Si hablamos de potencia, el Motorola Edge 50 ULTRA llega con un procesador Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 16GB de RAM, 1 Terabyte de memoria y una batería de 4500 mAh con carga de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Por si fuera poco, uno de los puntos más potentes de este Motorola de madera es el juego de cámaras que maneja: lente 50MP con OIS, lenet gran angular de 50MP, lente Telefoto de 64MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K, sino también tomar fotografías de nivel profesional.
¿Qué precio tiene actualmente el Motorola Edge 50 ULTRA? Por si no lo crees, ahora podrás comprar este potente Android por 2499 soles, unos 700 dólares según el tipo de cambio vigente.
