Este Motorola es el teléfono 'GAMER' más barato: 24GB de RAM, pantalla 120Hz, 5200 mAh y procesador TOP
El nuevo Motorola G56 ha demostrado ser un teléfono de alto rendimiento y bajo precio. Conoce la ficha técnica de este poderoso teléfono de 'cuero' y funciones con IA.
Los teléfonos de Motorola se han posicionado fuertemente en el segmento de los smartphones de gama media y es por ello que cada nuevo modelo que ofrece la marca con capitales chinos, se vuelve todo un éxito en ventas.
Si estás pensando renovar tu teléfono y quieres comprar un teléfono de gran resistencia, excelente calidad y diseño único, debes saber que el Motorola G56 5G es ideal para ti, puesto que no solo es resistente al agua, también tiene una performance muy elevada y lo mejor es que su precio es muy bajo.
Según anunció Motorola, el precio de su nuevo Moto G56 5G es de 949 soles, es decir unos 274 dólares en el mercado internacional. Pero, ¿qué características tiene este Android? Aquí lo analizaremos en profundidad.
Para empezar debes saber que el Motorola G56 tiene una pantalla LCD de 6.72 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 pixeles, además de una protección Gorilla Glass 7i, lo que permite que su pantalla sea INDESTRUCTIBLE.
Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola G56 tiene un procesador Mediatek Dimensity 7060 octa-core 2.6GHz, el cual llega acompañada de 12GB de RAM, además de 256GB de memoria interna, la cual se puede ampliar hasta 1TB con una microSD.
Este es el Motorola G56. Foto: composición/www.notebookcheck.org
Y si te preocupa la fotografía y video, no lo hagas, ya que este nuevo teléfono de Motorola llega con cámara de 50MP con OIS, GRan angular de 8MP y selfie de 32MP. Lamentablemente, solo podrá grabar videos en 1080 pixeles a 30 y 60fps, pero las fotografías son de altísima calidad.
Lo mejor de este Motorola G56 es la batería, puesto que el teléfono llega con 5200 mAh y carga de 30W. Sin duda uno de lo smartphones de gama media más potentes y baratas para este 2025. ¿Qué te parece?
