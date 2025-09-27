Este Motorola con 12GB de RAM, 256GB de memoria y cámara 4K no solo es potente: cuesta menos de $200

Los teléfonos de Motorola se están ganando un lugar importante en la preferencia de los fanáticos de la tecnología, puesto que la mayoría de los dispositivos que lanza la firma tienen una gran potencia y un precio mucho más reducido.

Si bien este 2025, Motorola presentó algunos teléfonos interesantes como el Moto Edge 60, lo cierto es que en su amplio catálogo existe un equipo que cumple con las 3B de bueno, bonito y barato, este es el Motorola G84 5G.

Y es que pese a que este Motorola G84 5G es un smartphone lanzado en 2023, lo cierto es que tiene una configuración bastante efeciente para el precio que maneja, puesto que actualmente puedes comprarlo por 400 soles, menos de 150 dólares. ¿Vale la pena? Aquí sus especificaciones.

La pantalla del Motorola es de tipo OLED con una diagonal de 6.55 pulgadas, con una resolución FullHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección anticaídas.

¿Qué tan potente es el Motorola G84 5G? Pues bien, en este caso tenemos un procesador Snapdragon 695, además de 12GB de RAM y 256GB de memoria interna. Si embargo, esto no es todo ya que tiene 5000 mAh de batería y 33W de carga rápida.

Si te gustan las fotografías y videos, el Motorola G84 5G no resalta demasiado pero te ofrece un senor de 50MP con OIS, gran angular de 8MP y selfie de 16MP. Videos en 1080 pixeles a 60fps fotografías en alto rendimiento.

Para ser un teléfono barato, el Motorola G84 5G tiene un rendimiento muy bueno y además tiene lector de huellas bajo pantalla y certificación IP54. Una buena opción si tienes un presupuesto ajustado.