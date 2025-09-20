Este Motorola de 512GB es una BESTIA: tiene carga de 125W y lo tendrás al 100% en 8 minutos

Si estás buscando un teléfono de gama alta de gran potencia y bajo precio, olvídate de Samsung y Xiaomi, puesto que la marca Motorola cuenta con el modelo ideal para los usuarios más exigentes y además cuesta menos de 500 dólares.

¿De qué modelo hablamos? Este es el Motorola Edge 50 Pro un smartphone con capacidad superior y un diseño único que te encantará. En esta nota de Libero.pe conocerás si vale la pena este nuevo gama alta que posee el chip Snapdragon, 512GB y una de las cargas rápidas más poderosas del mercado.

Motorola Edge 50 Pro: ficha técnica completa

Si bien el Galaxy S25FE de Samsung es uno de los teléfonos de gama alta más esperados, Motorola tiene en su catálogo al poderoso Motorola Edge 50 Pro, el teléfono con la carga rápida de 125W, la cual permite tener el equipo al 100% en 8 minutos.

Sin embargo, esto no es todo ya que este Motorola de gama alta tiene una pantalla de tipo pOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, un brillo máximo de 2000 nits y compatibilidad con HDR10+.

Por si fuera poco, el Motorola Edge 50 Pro llega con el potente procesado Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 4500 mah, la cual tiene una de las cargas más poderosas.

Este es el Motorola Edge 50 Pro. Foto: composición/pisapapeles.net

¿Qué tan buenas son las cámaras de este Motorola? Pues bien, este teléfono cuenta con tres sensores: lente 50MP con OIS, lente telefoto de 10MP, gran angular de 13MP y cámara selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps y finalmente tomar fotografías en altísima resolución.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 Pro? El precio del teléfono de gama media es de 1899 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 545 dólares. ¿Qué te parece?