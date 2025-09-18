- Hoy:
Este Oppo de bajo precio soporta caídas, temperaturas elevadas, es acuático y tiene batería de 5800 mAh
El Oppo A5 Pro 5G es un teléfono ultra resistente y además su batería dura 2 días con una sola carga. Además, tiene 256GB y doble cámara de 50MP.
Los teléfonos de Oppo se han convertido en las mejores alternativas en la gama media y los últimos modelos de la firma china sobresalen por su gran capacidad y bajo precio. Para este 2025, la marca sorprendió con un nuevo equipo que es INDESTRUCTIBLE y además tiene una buena capacidad.
Este modelo emblemático de Oppo es el nuevo Oppo A5 Pro 5G, un teléfono con certificación IP68, IP69 y además resistencia militar para soportar golpes y caídas de gran impacto. ¿No lo crees? Conoce todos los detalles sobre este potente Android con gran calidad y bajo precio.
PUEDES VER: Este Xiaomi no solo se parece al iPhone 17 Pro Max, lo supera en todo: cámaras LEICA, chip Snapdragon 8 Gen 5 y 7500 mAh
Oppo A5 Pro 5G: ficha técnica completa
La pantalla es uno de los primeros atributos que uno puede apreciar en un teléfono y este Oppo A5 Pro 5G tiene un panel de 6.67 pulgadas con 120H de tasa de refresco, tecnología LCD y una resolución de 720 x 1604 pixeles.
Si hablamos de potencia, el Oppo A5 Pro 5G tiene un procesador Mediatek Dimensity 6300, el cual llega acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una poderosa batería de 5800 mAh con carga de 33W.
Este es el Oppo A5 Pro 5G. Foto: Oppo
Pese a que este Oppo A5 Pro 5G no es especialista en fotos o video, posee una cámara dual de 50MP con 2MP de profundidad y selfie de 8MP. En este caso tenemos videos a 1080 a 30 y 60fps, además de fotografías de alta definición.
¿Qué precio tiene el Oppo A5 Pro 5G? Por solo 1100 soles podrás tener este potente Android contigo, lo que significa unos 315 dólares en el mercado internacional.
