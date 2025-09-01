- Hoy:
- Partidos de hoy
- Erick Noriega
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
No compres el Galaxy A56 | Este Oppo no es GAMER, pero tiene chip Snapdragon, 24GB de RAM, 512GB y su precio es menor
Si buscas un teléfono potente y de bajo costo, olvídate del A56 de Samsung con este Oppo Reno 13F, un equipo acuático que tiene potencia gamer, batería de 5800 mAh y cámaras 4K con IA.
Los teléfonos de Oppo le están quitando terreno a Samsung y Motorola en la gama media, puesto que sus últimos lanzamientos no solo sobresalen por su gran capacidad, sino también por su precio competitivo. En enero de este 2025, la firma asiática sorprendió al mundo con el Oppo Reno 13 F 5G, un smartphone que supera en todo al Galaxy A56 5G de Samsung.
¿Quieres conocer las características del Oppo Reno 13 F 5G? Pues bien, hoy conocerás las especificaciones de este potente gama media cuyo precio ha bajado al mínimo tras algunos meses de su llegada al mercado global.
PUEDES VER: Este iPhone de 2023 tiene cámaras 4K, 512GB, pantalla OLED de alta definición y su precio ha bajado al mínimo
Oppo Reno 13 F 5G: ficha técnica y precio oficial en Perú
Uno de los atributos más importantes del Oppo Reno 13 F 5G, es precisamente la gran resistencia que tiene, no solo a golpes y caídas, sino también la capacidad de soportar agua gracias a la certificación IP68.
Sin embargo, esto no es todo, ya que el Oppo Reno 13 F 5G llega con pantalla AMOLED con una diagonal de 6.67 pulgadas con 120Hz, además de una resolución 1080 x 2400 pixeles.Este es el Oppo Reno 13 F 5G. Foto: Oppo.
¿Qué tan potente es este Oppo Reno 13 F 5G? Pues bien, este equipo llega con el Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, la cual puede ampliarse hasta 1TB con una microSD. Por si fuera poco, este equipo chino tiene batería de 5800 mAh y carga de 45W.
Finalmente, si te interesa la fotografia y video, estás de suerte ya que este Oppo Reno 13 F 5G tiene cámaras 4K: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro 2MP y selfie de 32MP. Sin duda una configuración impresionante para el precio que maneja, ya que actualmente puedes comprar este teléfono por 1499 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 424 dólares.
- 1
Motorola G85 5G vs. Xiaomi Redmi Note 14 5G: cuál de estos teléfonos tiene mejores cámaras, pantalla, batería y precio
- 2
Los 5 mejores celulares de Xiaomi de gama media, según precios y calidad en el 2025
- 3
Este iPhone de 2023 tiene cámaras 4K, 512GB, pantalla OLED de alta definición y su precio ha bajado al mínimo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00