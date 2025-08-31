- Hoy:
Este iPhone de 2023 tiene cámaras 4K, 512GB, pantalla OLED de alta definición y su precio ha bajado al mínimo
El iPhone 15 se ha convertido en la mejor alternativa para aquellas personas que buscan dejar de usar Android y migrar a los teléfonos de Apple. Conoce todas sus especificaciones.
Este 9 de septiembre, Apple presentará al mundo sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro modelos que tendrán la tecnología más avanzada que ha lanzado la marca estadounidense.
Sin embargo, según las últimas filtraciones, se estima que el iPhone 17, la versión más 'básica' de los nuevos teléfonos de Apple, costará entre 800 a 900 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando otros modelos igual de potentes pero más baratos. Es así que el iPhone 15 se ha convertido en la mejor alternativa para este 2025.
¿Por qué el iPhone 15 es una buena alternativa para aquellos usuarios que deciden migrar de un Android a un teléfono de Apple? Aquí te revelaremos todo los detalles de este potente dispositivo de última generación.
iPhone 15: ficha técnica detallada
Empezamos este análisis del iPhone 15 con su pantalla: en este caso tenemos un panel OLED de 6.1 pulgadas con una resolución 2556 x 1179 pixeles, un brillo máximo de 2000 nits, True Tone y compatibilidad con HDR.
Si hablamos de potencia, el iPhone 15 posee uno de los mejores procesadores diseñados por Apple, el Bionic A16, acompañado de 6GB de RAM y 512GB de memoria interna. Por si fuera poco, tenemos una batería de 3877 mAh y carga de 25W.Foto: composición/www.goodhousekeeping.com
Uno de los atributos más importantes del iPhone 15 es el juego de cámaras: lente de 48MP con teleobjetivo 2X gracias al sensor Quad Pixel, un gran angular de 12MP y sefie de 12MP. Este equipo te permite grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías en altísima calidad.
¿Qué precio tiene el iPhone 15 en 2025? Actualmente este teléfono de Apple tiene un precio de 3399 soles, unos 960 dólares en el mercado internacional.
