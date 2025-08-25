- Hoy:
Ante la llegada del iPhone 17, ¿vale la pena comprar el iPhone 16e? La verdad sobre el teléfono 'barato' de Apple
Si estás pensando comprar tu primer iPhone y te llama la atención el iPhone 16e, debes saber si este equipo vale la pena por el precio y sus características. Aquí te detallamos todo.
Solo faltan algunas semanas para la llegada del iPhone 17, el nuevo teléfono de Apple, el cual no solo llegará integrado con el procesador más moderno de la marca, sino también mejora en la cámara selfie de 20MP y mayor fluidez en pantalla a 120Hz.
Sin embargo, es importante destacar que hace algunos meses, Apple sorprendió al presentar el nuevo iPhone 16e, su teléfono más 'económico', el cual incluye funciones similares a las de un iPhone 16, pero con solo una cámara de 48MP. ¿Vale la pena comprar este celular básico? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles sobre este económico modelo.
iPhone 16e: ficha técnica completa
Para iniciar con este análisis, debes saber que, si bien el iPhone 16e es mucho más barato que sus hermanos mayores, el iPhone 16, iPhone 16 Pro y iPhone Pro Max, lo cierto es que su precio tampoco es demasiado 'económico', puesto que actualmente puedes conseguirlo por 2199 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 629 dólares en el mercado global.
¿Qué características tiene? En primer lugar es un teléfono relativamente pequeño puesto que tiene un panel de 6.1 pulgadas OLED Super Reina XDR, además de una resolución de 2532 x 1170 pixeles, hasta 1200 nits y compatibilidad HDR.Este es el iPhone 16e de Apple. Foto: composición/www.xataka.com
Pese a que el iPhone 16e tiene solo una cámara principal, esta tiene un sensor de 48MP con f/1.6, además de un lente selfie de 12MP con F/1.9. Con estos sensores podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías con altísima calidad, tanto de día como de noche.
¿Qué tan potente es el iPhone 16e? Pese a ser un teléfono 'básico', este teléfono de Apple tiene un procesador Bionic A18, acompañado de 8GB de RAM y 512GB de memoria interna. Sin embargo, esto no es todo ya que tiene una batería de 4000 mAh y carga de 25W por cable y 10W por MagSafe.
