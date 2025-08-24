- Hoy:
Este iPhone tiene cámaras 4K, un potente procesador con IA y pantalla OLED: su precio ha bajado en 300 dólares
El iPhone 16 es uno de los teléfonos más avanzados de Apple y su configuración es impresionante. Lo mejor de todo es que su precio ha caído demasiado.
En septiembre de este 2025, Apple presentará su nueva familia de iPhone 17, la cual está compuesta por los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, como es de esperarse, estos nuevos equipos serán bastante costosos, por lo que los usuarios están buscando otras alternativas igual de potentes pero más económicas.
Es así que el iPhone 16 se ha convertido en la opción más económica y potente para este 2025. Sin embargo, ¿qué características tiene este celular de Apple? Aquí te brindaremos la información completa para que sepas si realmente vale la pena comprarlo.
PUEDES VER: Este Galaxy 22 ULTRA tiene 3 años de haber sido lanzado y su precio es igual al de un gama media de 2025: ¿Vale la pena?
iPhone 16: ficha técnica detallada
La pantalla del iPhone 16 es de tipo OLED con una diagonal de 6.1 pulgadas y tecnología Super Retina XDR. Además, su brillo máximo es de 2000 nits y tiene compatibilidad con HDR. No es el mejor panel del mundo, pero tiene una alta calidad.
Sin embargo, si hablamos de potencia, el iPhone 16 resalta demasiado, puesto que tiene un potente procesador Apple Bionic A18, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria en su versión más potente y una batería de 3.561 mAh con carga de 25W.Este es el iPhone 16 de Apple. Foto: composición/ Tech Santos - YouTube
Las cámaras del iPhone 16 son bastante buenas: tiene un sensor de 48MP, lente gran angular de 12MP con teleobjetivo de 2X y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino que tiene un alto rendimiento para fotografías.
¿Qué precio tiene actualmente el iPhone 16 a puertas de llegada del iPhone 17? Pues bien, por 3200 soles o 900 dólares podrás comprar este moderno celular de Apple.
