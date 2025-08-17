- Hoy:
Este iPhone cuesta igual que un Galaxy A56 pero tiene mejores cámaras y gran potencia pese a ser del 2021
Pese a tener años en el mercado, este iPhone es uno de los teléfonos mejor diseñados por Apple. Tiene potencia, cámaras 4K y recibirá el iOS 26 pronto.
Los teléfonos de Apple, los famosos iPhone, son algunos de los celulares más cotizados en el mundo y si bien en septiembre de este 2025 se presentará el nuevo iPhone 17, lo cierto es que la mayoría de usuarios busca una alternativa igual de potente pero con menor precio.
Es así que el iPhone 13 se ha convertido en la 'JOYA' de Apple, puesto que pese a ser un teléfono del 2021, sigue vigente y será uno de los primeros en recibir el iOS 26 en septiembre de este 2025. ¿Vale la pena comprarlo? Conoce todas sus especificaciones, las cuales lo hacen mejor opción que un Galaxy A56.
iPhone 13: ficha técnica completa
Para empezar este análisis del iPhone 13, debes saber que el teléfono de Apple es de gama alta y si bien fue lanzado en 2021, sigue recibiendo actualizaciones por el fabricante.
Si hablamos de su pantalla, este Apple de 2021 tiene un panel Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con una resolución FullHD+, es decir unos 2532 x 1170 pixeles, además de 800 nits de brillo y True-Tone.Este es el iPhone 13 de Apple. Foto: Apple.
Uno de los atributos más resaltantes en el iPhone 13 es el rendimiento, ya que este teléfono llega con el potente chip Apple Bionic A15, el cual llega con 4GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 3227 mAh con carga de 20W por cable.
Por si fuera poco, la cámara del iPhone 13 está formada por dos sensores de 12MP con OIS, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino que además tienes fotografías de gran nivel tanto de día como de noche.
Lo mejor de todo, es que el precio del iPhone 13 en pleno 2025 es tan bajo como un Galaxy A56. Por solo 1779 soles podrás tener este poderoso Apple totalmente nuevo. ¿Qué te parece?
