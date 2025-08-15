Este celular de 2024 es más barato y mejor que el Samsung S24 fe: tres cámaras PRO, pantalla de 144Hz y 12GB de RAM

Si estás buscando un terminal con prestaciones soberbias, con buena pantalla, gran procesador, cámaras notables y sistema operativo estable, entonces lo que necesitas en tu vida es el Motorola Edge 50 Pro, un terminal que, además, tiene un precio competitivo que ha bajado de precio este 2025.

Características del Motorola Edge 50 Pro

Con 186 gramos, el Motorola Edge 50 Pro cuenta con pantalla POLED de 6,7 pulgadas, con tasa de refresco de 144 hercios, junto con compatibilidad de HDR10+. Dolu R, a la vez de un brillo máximo de 2,000 nits y certificación IP68, siendo resistencia al polvo, humedad y agua..

El Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 es su procesador, junto con RAM de 8GB y 12GB, en tanto que la memoria interna con que cuenta es de 256GB y 512GB con tecnología UFS 2.2.

La autonomía del Motorola Edge 50 Pro es sublime, gracias a su batería de 4,500mAh, por lo que, además, cuenta con una potente carga rápida de 125W, carga inalámbrica de 50W y carga reversible de 10W.

La fotografía de este celular lo hace muy bien, ya que cuenta con triple cámara trasera, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, telefoto 3X de 10 megapíxeles, frontal de 50 megapíxeles.

Android 14 es el sistema operativo que posee el Motorola Edge 50 Pro, a la vez de contar con una política de actualizaciones con 3 años y 4 para lo que son los parches de seguridad.

Precio del Motorola Edge 50 Pro en 2025

Si quieres comprarte el Motorola Edge 50 Pro este 2025, en México lo encuentras desde los 8.376 pesos; en Perú desde los 2,199 soles; en Colombia desde los 2,399.900 pesos; en España desde los 376 euros (Amazon).