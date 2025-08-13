Su batería carga en 15 minutos, cámaras con fotos impresionantes y GRAN memoria que supera al Motorola Edge 60 Pro

Aunque no lo creas, no hay necesidades de invertir enormes cantidades de dinero en un celular con las prestaciones más top del mercado, pues existen fabricantes como Xiaomi que han desarrollado un catálogo que mezcla lo mejor de la gama alta, pero a precios sumamente accesibles.

Por ello, hoy te vamos a presentar al rey absoluto en este segmento, se trata del Xiaomi 14T Pro, un celular sumamente potente que destaca en cualquier de sus apartados, siendo su especialidad la pantalla, la memoria, batería y fotos con tecnología de punta.

Una experiencia única en la pantalla

Con un peso de 209 gramos, el Xiaomi 14T Pro sobresale por su potente pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, a la vez de una soberbia resolución de 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de una fluidez incomparable para ver contenido con sus 144 hercios de tasa de refresco, un brillo superior de 4,000 nits, 446 de densidad de píxeles por pulgada, compatible con Dolby atmos, HDR10+ y Dolby Vision, además de resistencia acuática con certificación IP68.

Este celular cuenta con el MediaTek Dimensity 9300+ que muestra una gran performance con muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, igual que con videojuegos con gráficos altos; en ambas situaciones no experimentarás reinicios ni calentamientos. Su RAM es de 12GB, en tanto que su memoria interna es de 256GB, de 512GB y 1TB.

Fotografías profesionales

El Xiaomi 14T Pro cuenta con formidables sensores fotográficos, tiene un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, telefofo 2,6X de 50 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles, los cuales te darán una experiencia sublime por su nitidez y colores.

En cuanto el video, el Xiaomi 14T Pro lo hace bien grabando en 8K a 30fps, pero también en 4K a 60fps, destacando por su rango dinámico amplio, con una calidez extra en los clips, eso sí, tiene mucha nitidez, para algunos podría ser excesivo.

Batería para todo el día y más

Este celular destaca de la competencia en su rango de precio debido a su autonomía, pues cuenta con una batería de 5,000mAh, pero la mayor sorpresa en este apartado es su carga rápida de 120W que hace posible que esté cargado al 100 por ciento entre los 15 a 20 minutos. Asimismo, incluye carga rápida inalámbrica hasta los 50W. Eso sí, ten en cuenta que el cargador no está incluido en la caja.

Software potenciado con IA

Este celular fue lanzado en 2024 con HyperOS basado en Android 14, con cuatro años de soporte para software y 5 años para los parches de seguridad. Asimismo, el celular está integrado con la IA de Google, Gemini.

Entre sus funciones, destacan por ejemplo, el Círculo para buscar en Google, también las notas con AI Notes, funciones de traductor, AI Interpreter, AI Subtitles, AI Portrait, AI Film o AI Imagen Editing.

Precio del Xiaomi 14T Pro en 2025

Si quieres tener el Xiaomi 14T Pro este 2025, en México lo venden desde los 12,682 pesos; en Perú desde los 2,699 soles; en Colombia desde los 2,772.221 pesos; en España desde los 624 euros (Amazon).