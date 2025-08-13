Graba en 8K y 4K: este celular Xiaomi tiene buen precio, 12 GB de RAM, potente batería y es resistente al agua

A pesar del inminente lanzamiento del iPhone 17 de Apple, miles de usuarios siguen buscando novedosas propuestas tecnológicas. Entre ellas se destaca el potente Xiaomi 13T que tiene un excelente potencial para destronar a cualquier tipo de smartphones. La cámara puede grabar hasta en 8K, ofreciendo así una experiencia subliminal para quienes sean especializados en el mundo audiovisual. Este análisis te servirá para hacerte una guía de la gran calidad que ofrece.

Este teléfono de Xiaomi pertenece a la gama media y compite con otras grandes potencias, incluso habiéndose presentado en septiembre de 2023. Este dispositivo móvil no solamente tiene un diseño premium, sino que también presenta otras características altamente innovadoras. Por ejemplo, se tendrá la pantalla protegida por el Corning Gorilla Glass 5 que ya es parte del diseño. Esto hace posible que sea resistente a posibles arañazos y otros daños.

Xiaomi 13T, el teléfono de gama media con gran potencia

Está disponible en los colores negro y verde, que tienen un peso de 202 gramos. Aunque no es necesariamente uno de los más livianos, se ve recompensado por todos los complementos que ofrece en la calidad de su pantalla. Es de CrystalRed AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución fullHD+ y está en formato 20:9. Asimismo, se puede adaptar a tres diferentes niveles; que son: 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz y 120 Hz y en la tasa de muestreo táctil hasta 480 Hz.

Siendo la cantidad de años de actualizaciones un factor fundamental, el Xiaomi 13T dispone del Android 13, que permite tener varios años de actualizaciones y también brinda conexión de USB tipo C, así como resistencia IP68 en el agua, polvo y caídas.

La alta demanda de teléfonos ha hecho que Xiaomi piense en seguir innovando y con este teléfono no se equivocaron. La RAM es de 12GB y el almacenamiento interno es de 256GB, lo que lo hace convertirse en uno de los móviles más versátiles en la actualidad.

Cámaras de alta calidad

Con el Xiaomi 13T vas a encontrar tres cámaras traseras de gran calidad. La principal es de 50 MP que ofrece la posibilidad de grabar a 4K en 30 FPS, telefoto de 50 MP y ultra gran angular 12 MP. Este grupo de lentes se completa con la cámara delantera de 20 MP que hace posible capturar imágenes en HD en cualquier momento del día.