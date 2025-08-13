- Hoy:
Lanzamiento del iPhone 17: cuándo es, colores disponibles y qué esperar del nuevo teléfono de Apple
Apple es la empresa líder en el sector tecnológico que se considera como una de las mejores por tener una excelente calidad en sus equipos y variedad.
En septiembre de 2025 se estará lanzando la nueva serie de iPhone 17 que incluirá otros tres modelos además del básico, que son: iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Se espera que Apple muestre un gran salto a la innovación en cuanto al diseño, así como las características principales y colores disponibles.
Nueva fecha de lanzamiento del iPhone 17
Todo hace indicar que el iPhone 17 presentará grandes cambios y mejoras en cuanto a los teléfonos anteriores. Los expertos señalan que el celular será bastante fluido y se podría estar frente a uno de los lanzamientos tecnológicos más impactantes en todos los aspectos.
Aunque la fecha podría variar a último momento, Apple estará presentando al mundo al nuevo iPhone 17 el martes 9 de septiembre a través de una transmisión en vivo desde su canal oficial en YouTube y en su página que se puede ver desde cualquier parte del mundo. El evento empezará a las 10:00 a.m. hora del Pacífico.
Precios del iPhone 17
Los rumores parecen ser ciertos y conforme nos acercamos a la fecha de lanzamiento, debemos tener en cuenta los precios que tendrían los nuevos dispositivos de Apple. Lo cierto es que los precios globales del iPhone 17 podrían verse afectados debido a las advertencias de Donald Trump sobre los aranceles. Esto se sabrá finalmente el día que lo que anuncie Apple.Así sería el iPhone 17. | Foto: MacRumores
Colores del iPhone 17
Es sabido que Apple está buscando innovar en cuanto a la paleta de colores dejando de lado los clásicos tonos blanco y negro. Aunque esto variará de acuerdo al modelo, como, por ejemplo, el iPhone 17 Air tendrá una paleta más discreta. Los tonos morado, verde pastel gris acero, azul claro y dorado son los que más se han mencionado y que podría volverse en realidad el día de lanzamiento.
Hasta la fecha, se habla de que el iPhone 17 tendrá incorporado el chip A19 y que todos los modelos tendrán 12GB de RAM, lo que significa un aumento respecto a los 8GB del iPhone 16. Es casi seguro que el nuevo dispositivo de Apple tendrá compatibilidad con Wi-Fi 7 y también tendrá una mejora en cuanto a la señal 5G.
Llegamos al punto de la cámara, que, según los rumores, el iPhone 17, que es el modelo básico, tendrá una cámara frontal de 24MP, frente a los 12 MP que tiene el iPhone 16. El modelo iPhone 17 Air solamente tendrá una cámara de 48 MP.
