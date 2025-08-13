Lanzamiento del iPhone 17: cuándo es, colores disponibles y qué esperar del nuevo teléfono de Apple

En septiembre de 2025 se estará lanzando la nueva serie de iPhone 17 que incluirá otros tres modelos además del básico, que son: iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Se espera que Apple muestre un gran salto a la innovación en cuanto al diseño, así como las características principales y colores disponibles.

Nueva fecha de lanzamiento del iPhone 17

Todo hace indicar que el iPhone 17 presentará grandes cambios y mejoras en cuanto a los teléfonos anteriores. Los expertos señalan que el celular será bastante fluido y se podría estar frente a uno de los lanzamientos tecnológicos más impactantes en todos los aspectos.

Aunque la fecha podría variar a último momento, Apple estará presentando al mundo al nuevo iPhone 17 el martes 9 de septiembre a través de una transmisión en vivo desde su canal oficial en YouTube y en su página que se puede ver desde cualquier parte del mundo. El evento empezará a las 10:00 a.m. hora del Pacífico.

Precios del iPhone 17

Los rumores parecen ser ciertos y conforme nos acercamos a la fecha de lanzamiento, debemos tener en cuenta los precios que tendrían los nuevos dispositivos de Apple. Lo cierto es que los precios globales del iPhone 17 podrían verse afectados debido a las advertencias de Donald Trump sobre los aranceles. Esto se sabrá finalmente el día que lo que anuncie Apple.

Así sería el iPhone 17. | Foto: MacRumores

Colores del iPhone 17

Es sabido que Apple está buscando innovar en cuanto a la paleta de colores dejando de lado los clásicos tonos blanco y negro. Aunque esto variará de acuerdo al modelo, como, por ejemplo, el iPhone 17 Air tendrá una paleta más discreta. Los tonos morado, verde pastel gris acero, azul claro y dorado son los que más se han mencionado y que podría volverse en realidad el día de lanzamiento.

Hasta la fecha, se habla de que el iPhone 17 tendrá incorporado el chip A19 y que todos los modelos tendrán 12GB de RAM, lo que significa un aumento respecto a los 8GB del iPhone 16. Es casi seguro que el nuevo dispositivo de Apple tendrá compatibilidad con Wi-Fi 7 y también tendrá una mejora en cuanto a la señal 5G.

Llegamos al punto de la cámara, que, según los rumores, el iPhone 17, que es el modelo básico, tendrá una cámara frontal de 24MP, frente a los 12 MP que tiene el iPhone 16. El modelo iPhone 17 Air solamente tendrá una cámara de 48 MP.