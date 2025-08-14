0
Olvídate de Samsung y Motorola | Este celular tiene pantalla 6.75'', 5000 mAh de batería y solo cuesta 50 dólares

Es el celular más económico de ZTE, pero tiene características que lo hacen una excelente alternativa si buscas un teléfono con gran batería, enorme pantalla y gran resistencia.

Daniel Robles
El ZTE Blade A35 es el teléfono Android más barato ya que solo cuesta 50 dólares. ¿Vale la pena? Aquí su ficha técnica.
El ZTE Blade A35 es el teléfono Android más barato ya que solo cuesta 50 dólares. ¿Vale la pena? Aquí su ficha técnica.
Los smartphones se han convertido en uno de los aparatos electrónicos más utilizados del planeta y es por ello que diferentes marcas 'luchan' por efrecer las mejores alternativas, al mejor precio posible.

Si bien Samsung y Motorola tienen algunos de los modelos más populares, existe una marca china que hoy tiene uno de los celulares más baratos y esta es la firna china ZTE, la cual tiene en su catálogo al novedoso ZTE Blade A35 el cual solo cuesta 200 soles o 50 dólares, según el tipo de cambio vigente. ¿Vale la pena como para convertirse en tu nueva adquisición? Aquí lo sabrás.

El Oppo Reno 11 5G es un teléfono de gama media del 2023 y pese a ello es mejor que un Galaxy A55 de Samsung.

PUEDES VER: Este antiguo celular Oppo sigue siendo una excelente opción en la gama media: es más potente que el Galaxy A55 y cuesta menos

ZTE Blade A35: ficha técnica detallada

Si bien el ZTE Blade A35 no es el teléfono más potente, sí es el más barato que existe en 2025. Pero, ¿cuáles son sus especificaciones? Tenemos una pantalla LCD de 6.75 pulgadas con 90Hz de tasa de refresco y una resolución 720 x 1600 pixeles.

Si hablamos de rendimiento, este ZTE Blade A35 llega con procesador Unisoc SC9863A1 octa core, 4GB de RAM y 64GB de memoria interna. Además de una batería de 5000 mAh con carga de 22.5W por cable.

Este es el ZTE Blade A35. Foto: ZTE

Pese a que aparenta tener 4 cámaras, en realidad el ZTE Blade A35 solo llega con dos sensores: 8MP, lente auxiliar 2MP y selfie de 5MP. Solo te permite grabar videos en 1080px a 30fps, pero tendrás fotografías de gran calidad en ambientes con buena iluminación.

Sin embargo, lo mejor de este ZTE Blade A35 es el precio, ya que efectivamente lo puedes comprar en 2025 por solo 200 soles o 50 dólares, según el tipo de cambio vigente.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

