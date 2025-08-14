Olvídate de Samsung y Motorola | Este celular tiene pantalla 6.75'', 5000 mAh de batería y solo cuesta 50 dólares

Los smartphones se han convertido en uno de los aparatos electrónicos más utilizados del planeta y es por ello que diferentes marcas 'luchan' por efrecer las mejores alternativas, al mejor precio posible.

Si bien Samsung y Motorola tienen algunos de los modelos más populares, existe una marca china que hoy tiene uno de los celulares más baratos y esta es la firna china ZTE, la cual tiene en su catálogo al novedoso ZTE Blade A35 el cual solo cuesta 200 soles o 50 dólares, según el tipo de cambio vigente. ¿Vale la pena como para convertirse en tu nueva adquisición? Aquí lo sabrás.

ZTE Blade A35: ficha técnica detallada

Si bien el ZTE Blade A35 no es el teléfono más potente, sí es el más barato que existe en 2025. Pero, ¿cuáles son sus especificaciones? Tenemos una pantalla LCD de 6.75 pulgadas con 90Hz de tasa de refresco y una resolución 720 x 1600 pixeles.

Si hablamos de rendimiento, este ZTE Blade A35 llega con procesador Unisoc SC9863A1 octa core, 4GB de RAM y 64GB de memoria interna. Además de una batería de 5000 mAh con carga de 22.5W por cable.

Este es el ZTE Blade A35. Foto: ZTE

Pese a que aparenta tener 4 cámaras, en realidad el ZTE Blade A35 solo llega con dos sensores: 8MP, lente auxiliar 2MP y selfie de 5MP. Solo te permite grabar videos en 1080px a 30fps, pero tendrás fotografías de gran calidad en ambientes con buena iluminación.

Sin embargo, lo mejor de este ZTE Blade A35 es el precio, ya que efectivamente lo puedes comprar en 2025 por solo 200 soles o 50 dólares, según el tipo de cambio vigente.