¿Por qué comprar el S25 Ultra si este Samsung de TITANIO es igual de potente, tiene cámaras 8K de 200MP y cuesta la mitad?

En enero del 2025, Samsung presentó al mundo su nuevo teléfono de gama premium, el Galaxy S25 Ultra 5G, un smartphone que actualmente figura en el TOP de los equipos más potentes. Sin embargo, su precio de lanzamiento fue de 6599 soles, por lo que los usuarios están buscando otras alternativas igual de potente, pero más económico.

Es así que el Galaxy S24 Ultra se ha convertido en la mejor propuesta, ya que no solo tiene uno de los mejores procesadores Android, sino también está hecho de Titanio y posee un juego de cámaras de nivel profesionales. Hoy te vamos a revelar todas las especificaciones de este potente Samsung cuyo precio en 2025 ha bajado demasiado.

Galaxy S24 Ultra: características y precio en 2025

¿Qué es lo más importante en un smartphone? Pues bien, posiblemente la respuesta sea la pantalla, el procesador, las cámaras, la batería o el sistema operativo. Pues bien, no te preocupes, ya que el Galaxy S24 Ultra tiene todo lo que buscas y más.

Para empezar, su pantalla es de tipo AMOLED LTPO con una diagonal de 6.8 pulgadas con una resolución Quad HD+,a demás de 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Armor.

Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: composición/www.hardreset.info

Si hablamos de rendimiento, el Galaxy S24 Ultra llega con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12GB de RAM y 512GB de memoria interna, en su versión más TOP. Por si fuera poco, el teléfono llega con una batería de 5000 mAh y carga de 45W.

Sin embargo, lo mejor de todo es el sistema de cámaras que tiene el Galaxy S24 Ultra, el cual está compuesto de 4 cámaras profesionales: lente 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 5X de 50MP, lente zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 8K, sino también tomar fotografías en alto rendimiento.

¿Qué te parecen las especificaciones del Galaxy S24 Ultra? Pues bien, lo mejor es su precio, puesto que actualmente este celular tiene un precio de 2590 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 730 dólares en el mercado internacional.