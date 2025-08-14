- Hoy:
Ni el iPhone 16 Pro Max puede con este Xiaomi: 1TB de almacenamiento, carga ultrarrápida y protección a caídas
El teléfono más poderoso de Apple es el iPhone 16 Pro Max, pero existe un equipo de Xiaomi que cuenta con características suficientes para superarlo.
Para competir con el iPhone 16 Pro Max, se debe poner en frente a un smartphone con una poderosa ficha técnica y todas las especificaciones del Xiaomi 14T Pro lo convierten en una opción ideal. Este celular de gama alta tiene un diseño premium y funciones avanzadas.
Samsung, Motorola y Honor son algunas de las prestigiosas marcas que conquistan el mundo de los dispositivos móviles, pero Xiaomi no deja estar fuera de la conversación. El modelo 14T Pro tiene todo lo necesario para estar dentro del ranking y dejar de lado a las grandes potencias como lo es el iPhone 16 Pro Max.
Características del Xiaomi 14T Pro
Aunque tiene sus puntos a favor y en contra, el Xiaomi 14T Pro llegó al mercado digital para revolucionar no solamente con su diseño, sino que también con las características principales que garantizan un alto rendimiento, a pesar de que se lanzó en el 2024.
Empezamos por destacar que el Xiaomi 14T Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, tasa de refresco de 144 Hz y todo está protegido por el Corning Gorilla Glass Victus 2, que permite cuidarlo de golpes o arañazos.El iPhone 16 Pro Max tiene competencia. | Foto: Captura
Principalmente, el Xiaomi 14T Pro es garantía de un óptimo rendimiento con el procesador MediaTek Dimensity 9300+ que está acompañado de 12GB de RAM y la posibilidad de elegir almacenamiento de 256GB, 512GB o hasta 1TB. También incluye el sistema de refrigeración que permite evitar el sobrecalentamiento ante un uso intensivo.
Finalmente, el Xiaomi 14T Pro se destaca por la cámara triple que incluye un sensor estándar de 50 MP, lente gran angular de 13 MP y teleobjetivo de 50 MP. Se puede grabar videos en 4K y 8K gracias al lente LEICA. Considerar además que la batería del Xiaomi 14T Pro trabaja con una batería de 5500 mAh que permite una carga rápida de 120 W.
