Este Honor es todo lo que está bien: la batería dura 3 días con una sola carga, 512GB de almacenamiento y cámara 108MP
Honor se mantiene como una de las marcas más buscadas y su equipo con batería de 6600mAh es el claro ejemplo de que sí es posible tener un celular con gran autonomía.
Desde su ingreso al rubro tecnológico, Honor ha sabido afianzarse en el rubro tecnológico. A pesar de la competencia que se ha generado con otros modelos de Samsung, Motorola, Xiaomi y más, el Honor Magic 7 Lite es un celular único que se diferencia del resto por disponer de una batería de 6600mAh que es insuperable. Además, ofrece carga rápida, cámara de alta calidad y procesador potente para un uso intensivo sin problemas.
El Honor Magic 7 Lite se trata de una versión renovada para quienes buscan un smartphone con gran autonomía. Ha pasado casi un año desde su lanzamiento, pero el diseño elegante y materiales de alta calidad son los elementos perfectos para elegirlo y convertirlo en incomparable frente a otras propuestas tecnológicas.
Por qué comprar el Honor Magic 7 Lite: ¿es realmente bueno?
El Honor Magic 7 Lite te hará disfrutar de tus series y películas favoritas con su potente pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas y que su tiempo de respuesta es rápido gracias a las 120 Hz de frecuencia de actualización. También está acompañado de un sonido equilibrado con altavoces estéreo.
Lo bueno del Honor Magic7 Lite es que tiene todo lo necesario para convertirse en el dispositivo más completo. El procesador que maneja es el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 y trabaja con una RAM de 8GB. Para el almacenamiento, se dispondrá de dos versiones; que son la d 256GB y 512GB, que te ayudará a guardar todo tipo de juegos, archivos, fotos, música y más.
En cuestiones de calidad fotográfica, el Honor Magic 7 Lite implementó la cámara dual que se agregó el sensor Samsung HM6 con 108 megapíxeles. Este lente es perfecto para capturar las mejores imágenes con bastante detallada y sin perder la nitidez. Por otro lado, también se tiene el lente gran angular de 5 MP y la cámara frontal de 16MP, que es garantía absoluta de selfies HD.Características del Honor Magic 7 Lite. | Foto: Captura
El Honor Magic 7 Lite tiene un precio accesible y bastante bajo para todo lo que es capaz de ofrecer. Además de estar equipado con una batería de capacidad de 6600mAh, que garantiza una extensa duración de más de tres días, también carga a una velocidad de 66W. Podrás realizar todo tipo de actividades sin necesidad de preocuparte por quedarte sin batería en ningún momento del día. Hasta tendrás la facilidad de grabar en 4K a una calidad excepcional.
