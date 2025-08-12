- Hoy:
Este antiguo celular Oppo sigue siendo una excelente opción en la gama media: es más potente que el Galaxy A55 y cuesta menos
Pantalla OLED de 120Hz, procesador PREMIUM, 12GB de RAM, 512GB y triple cámara de 50MP. Este Oppo de 2023 lo tiene todo para brillar y su precio está por lo suelos.
La marca china Oppo está siendo reconocida a nivel mundial, luego de que la página DxOmark revele que su modelo más TOP, el Oppo Find X8 Ultra es el dispositivo con la mejor cámara para foto y video.
Este reconocimiento no hace otra cosa más que resaltar el gran trabajo que está haciendo Oppo con sus nuevos teléfonos. En 2023, la firma asiática presentó una de sus mejores creaciones, el Oppo Reno 11 5G, un gama media que no solo se ve de calidad, sino que tiene una configuración superar a la del Galaxy A55 de Samsung. ¿No lo crees? Aquí todos los detalles.
Oppo Reno 11 5G: ficha técnica detallada
Oppo Reno 11 5G: ficha técnica detallada
La pantalla del Oppo Reno 11 es de tipo OLED con un tamaño de 6.7 pulgadas, resolución 2412 x 1080px, además de 120Hz de tasa de refresco y compatibilidad con HDR10+. Si bien existen otras opciones mejors, es un ventajapeo
Para el apartado del gaming, este Oppo de gama media llega con el poderoso procesador MediaTek Dimensity 8200, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Asimismo, la batería que tiene es de 4800 mAh y llega con carga rápida de 67W.Este es el Oppo Reno 11 5G. Foto: composición/es.wired.com
Sin embargo, el punto más sobresaliente de este Oppo Reno 11 es su juego de cámaras profesional que maneja: sensor de 50MP con OIS, lente Telefoto de 32MP, lente gran angular de 8MP y sefie de 32MP. Si bien tienes fotos de alta calidad y videos en 4K a 60fps.
¿Cuánto cuesta el Oppo Reno 11 en 2025? Pues bien, para alegría de miles de fanáticos de los smartphones de calidad, este teléfono chino cuesta hoy en día unos 1299 soles, unos 368 dólares en el mercado internacional.
