0

Este antiguo celular Oppo sigue siendo una excelente opción en la gama media: es más potente que el Galaxy A55 y cuesta menos

Pantalla OLED de 120Hz, procesador PREMIUM, 12GB de RAM, 512GB y triple cámara de 50MP. Este Oppo de 2023 lo tiene todo para brillar y su precio está por lo suelos.

Daniel Robles
El Oppo Reno 11 5G es un teléfono de gama media del 2023 y pese a ello es mejor que un Galaxy A55 de Samsung.
El Oppo Reno 11 5G es un teléfono de gama media del 2023 y pese a ello es mejor que un Galaxy A55 de Samsung. | Foto: composición/es.wired.com
COMPARTIR

La marca china Oppo está siendo reconocida a nivel mundial, luego de que la página DxOmark revele que su modelo más TOP, el Oppo Find X8 Ultra es el dispositivo con la mejor cámara para foto y video.

Este reconocimiento no hace otra cosa más que resaltar el gran trabajo que está haciendo Oppo con sus nuevos teléfonos. En 2023, la firma asiática presentó una de sus mejores creaciones, el Oppo Reno 11 5G, un gama media que no solo se ve de calidad, sino que tiene una configuración superar a la del Galaxy A55 de Samsung. ¿No lo crees? Aquí todos los detalles.

El Samsung A15 5G es uno de los teléfonos más vendidos del mundo, ya que resalta en potencia y precio bajo.

PUEDES VER: Olvídate del Galaxy A56: este Samsung barato tiene 1 Terabyte de memoria, cámaras 4K y procesador avanzado

Oppo Reno 11 5G: ficha técnica detallada

La pantalla del Oppo Reno 11 es de tipo OLED con un tamaño de 6.7 pulgadas, resolución 2412 x 1080px, además de 120Hz de tasa de refresco y compatibilidad con HDR10+. Si bien existen otras opciones mejors, es un ventajapeo

Para el apartado del gaming, este Oppo de gama media llega con el poderoso procesador MediaTek Dimensity 8200, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Asimismo, la batería que tiene es de 4800 mAh y llega con carga rápida de 67W.

Este es el Oppo Reno 11 5G. Foto: composición/es.wired.com

Sin embargo, el punto más sobresaliente de este Oppo Reno 11 es su juego de cámaras profesional que maneja: sensor de 50MP con OIS, lente Telefoto de 32MP, lente gran angular de 8MP y sefie de 32MP. Si bien tienes fotos de alta calidad y videos en 4K a 60fps.

¿Cuánto cuesta el Oppo Reno 11 en 2025? Pues bien, para alegría de miles de fanáticos de los smartphones de calidad, este teléfono chino cuesta hoy en día unos 1299 soles, unos 368 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. iPhone 16 Pro Max vs. Motorola Edge 60 Pro | Cuál tiene mejor pantalla, procesador y cámara para comprar este 2025

  2. ¿Quieres 'Yapear' más de 4000 soles en un solo día? Con este truco podrás hacerlo sin problemas

  3. Estos 5 celulares de Samsung son bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano