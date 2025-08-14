Cuánto vale hoy el iPhone 16 Pro Max: el teléfono de Apple con cámaras 4K, alto rendimiento y batería infinita

En septiembre de este 2025, Apple presentará su nueva generación de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, sus nuevos dispositivos premium que buscarán liderar el TOP de los mejores lanzamientos del 2025.

Sin embargo, existe un teléfono Apple que se convertirá en la mejor alternativa, puesto que su precio está bajando considerablemente y es uno de los mejores iPhone de la historia, este es el iPhone 16 Pro Max. ¿Qué lo hace tan especial? Aquí todos los detalles.

iPhone 16 Pro Max: ficha técnica y precio actualizado

El iPhone 16 Pro Max es un teléfono de gama alta diseñado con materiales premium. En particular este teléfono está creado con Titanio y aluminio. La pantalla es una Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con ProMotion 120Hz, una resolución 2622 x 1260px, además de 2000 nits d brillo y un contraste 2.000.000 :1.

Si hablamos de potencia, este iPhone 16 Pro Max es uno de los mejores gracias a su chip Apple A18 Pro, el más TOP de Apple hasta agosto del 2025. Además, este iPhone llega acompañado de 8GB de RAM y 1TB de memoria en su versión más potente. Además, su batería es de 4685 mAh con carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Colores del iPhone 16 Pro Max de Apple. Foto: Apple.

Llegamos al apartado más importante y es el aspecto de la fotografía y video. El iPhone 16 Pro Max tiene una cámara principal de 48MP, lente gran angular de 48MP, teleobjetivo 5X de 12MP y selfie de 12MP. Sin embargo, con esta configuración podrás grabar en 4K a 120fps y tomar imágenes en alta resolución.

¿Qué tanto ha bajado el iPhone 16 Pro Max? Si quieres comprar este teléfono de Apple lo puedes encontrar por 3999 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1128 dólares.