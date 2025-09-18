- Hoy:
Cómo recuperar mi cuenta SUSPENDIDA en WhatsApp y por qué pasa esto
Existen muchos factores que hacen que tu cuenta de WhatsApp pueda ser suspendida o BLOQUEADA de forma temporal o permanente. ¿Te ha pasado? Esto debes hacer para recuperarla.
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y esto se debe, en gran medida, a que gracias a su amigable interfaz puedes comunicarte con cualquier persona en cuestión de segundos y lo mejor de todo, totalmente GRATIS.
Pero, ¿qué pasa cuando de forma inesperada recibes una notificación que te dice que tu cuenta de WhatsApp ha sido SUSPENDIDA y no puedes utilizar la herramienta de Meta? Pues bien, lo primero que debes de saber es por qué ocurre esto. Aquí te vamos a revelar las razones de un BLOQUEO y luego conocerás la solución.
Razones de suspensión de cuenta de WhatsApp
Te presentamos los principales motivos que puede ser considerados una falta por Meta y esto genera una suspensión temporal de tu cuenta de WhatsApp.
- Uso de apps no oficiales (WhatsApp Plus, GBWhatsApp, FMWhatsApp, Golden WhatsApp) que modifican la app original.
- Enviar mensajes masivos o spam a contactos que no te tienen guardado.
- Ser reportado muchas veces por otros usuarios.
- Crear grupos sin consentimiento o añadir a gente desconocida repetidamente.
- Difundir contenido prohibido (fake news, material ilegal, violencia, etc.).
- Suplantar identidad o usar el número con fines fraudulentos.
¿Cómo recuperar una cuenta suspendida en WhatsApp?
Si es suspensión temporal, aparece un cronómetro en la pantalla. En este caso solo debes esperar el tiempo indicado, el cual puede ser una hora, 24 horas o incluso 72 horas. Te recomendamos eliminar la versión modificada de WhatsApp si la usabas e instala la app oficial desde la Google Play Store o App Store.
Si es una suspensión permanente y crees que es un fallo injusto, entonces solo te queda apelar directamente a WhatsApp. Abre la aplicación, busca 'Soporte técnico' o escribe a support@whatsapp.com. Explica tu situación y comenta que no has restringido ninguna de las normas de Meta. Incluye tu número en formato internacional (+51 si es Perú). Puedes ver el formulario oficial de apelación en este LINK.
Solo te queda espera respuesta del soporte: en algunos casos reactivan la cuenta tras revisión, pero si consideran que la infracción fue grave, el bloqueo es definitivo.
