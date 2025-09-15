Cómo se activa el 'Modo No Molestar' de WhatsApp y para qué sirve realmente

0
Si estás cansado de recibir notificaciones en WhatsApp, tal vez deberías activar este 'Modo' que te permite desconectarte por completo. Aprende cómo sacarle el máximo provecho.

Daniel Robles
Con el 'Modo No Molestar' podrás evitar recibir notificaciones en WhatsApp por un periodo de tiempo que tú decidas.
Con el 'Modo No Molestar' podrás evitar recibir notificaciones en WhatsApp por un periodo de tiempo que tú decidas. | Foto: composición/Daniel Robles
WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y esto ha generado que ahora lo utilicemos para comunicarnos con los amigos, familiares, compañeros de trabajo y hasta posibles clientes de tu negocio o emprendimiento.

La gran cantidad de contactos y la constante interacción que realizan los usuarios, ha generado que al día se reciban cientos de mensajes, decenas de fotos o incluso cientos de stickers. ¿Alguna vez te ha pasado que has querido tomar un respiro del WhatsApp? Pues bien, ahora sabrás cómo activar el 'Modo No Molestar' y evitar todo tipo de notificaciones.

Así podrás activar el modo Kimetsu No Yaiba en el WhatsApp de tu teléfono Android.

Así activas el Modo Kimetsu No Yaiba en el WhatsApp de tu teléfono Android: es 100% seguro y gratis

Si eres usuario de un teléfono Xiaomi, existe una forma sumamente sencilla de activar el 'Modo No Molestar'. Lo único que debes hacer es presionar el botón de subir y bajar el volumen y activar la 'Luna'. De esta forma podrás detener todas las notificaciones. Bastará con volver a tocar este logo para volver a habilitar todo.

Sin embargo, si tienes un teléfono de otra marca, lo que debes hacer es ingresar a WhatsApp y luego de ello buscar 'Ajustes', además de Notificaciones. En este punto deberás desactivar los 'Recordatorios' y las 'Notificaciones en alta prioridad'. De esta forma podrás evitar todo mensaje que se envia.

Recuerda que el 'Modo No Molestar' no existe como tal, pero lo que sí puedes hacer es configurar tu teléfono de tal forma que evites recibir cualquier mensaje por WhatsApp.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

