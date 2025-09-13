WhatsApp modo 'Toy Story': cómo activarlo en 5 simples pasos

WhatsApp es considerada como la aplicación más usada del mundo debido a todas las herramientas que tiene para usar y además de ser gratuita. Si la tienes instalada, recuerda que puedes activar diferentes modos, pero esta vez te enseñaremos cómo activar el modo 'Toy Story' de manera rápida y sencilla.

Si eres fanático de la saga de 'Toy Story', ahora podrás convertir todo tu WhatsApp en una experiencia realmente única y diferente. Súmate a la tendencia de celebrar los 30 años para demostrar que eres realmente un fiel seguidor.

Pasos para activar el modo 'Toy Story' en WhatsApp

Para cambiar tu WhatsApp en modo 'Toy Story', los pasos que debes tener en cuenta son fundamentales, pero lo primero que debes saber es que se necesitará de la instalación del aplicativo Nova Launcher que es gratuito y solo cambiará la apariencia de tu aplicativo.

Ingresa a la Play Store y descarga Nova Launcher, aplicación gratuita y segura.

Establécela como launcher principal desde la configuración de tu equipo.

Busca un logotipo de WhatsApp que tenga una imagen de Toy Story

En tu pantalla de inicio, presiona el ícono de WhatsApp hasta que aparezca 'Editar'.

Anda a la sección 'Aplicaciones' y luego 'Fotos'.

Elige la imagen guardad y ajusta el tamaño. Finaliza poniendo 'Listo'.

Activar modo WhatsApp de 'Toy Story'. | Foto: Captura

Si quieres poner aún más referencia de 'Toy Story', entonces también puedes optar por cambiar tu fondo de pantalla de los chats de conversación o modificar tu foto de perfil, además de descargarte stickers para usar gratis.