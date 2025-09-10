Te enseño el truco de WhatsApp para saber si escucharon tus mensajes de audio sin que aparezca el doble chek azul

Una de las mayores características de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo, son los mensajes de audio que acortan las distancias y promueven una mejor comunicación entre los usuarios, por lo que a todos nos gusta que nuestros contactos nos escuchen.

Y es que la forma más habitual de saber que escucharon nuestros mensajes son el doble check color azul o "palomas azules". Sin embargo, Meta nos da la posibilidad de desactivar esto, lo que podría complicar, aunque no lo creas, a no pocas personas.

Cómo saber si alguien escuchó mi audio en WhatsApp sin doble check azul

Por ello, si eres de los que quiere saber si tu contacto escuchó tu mensaje de audio con la doble confirmación, entonces veremos un truco que te será de mucha ayuda. Por ello, primero debemos reconocer las formas de verificación:

Check (paloma) gris: quiere decir que el mensaje se envió de forma correcta.

quiere decir que el mensaje se envió de forma correcta. Doble check (paloma) gris: es cuando el mensaje se entregó al destinatario correctamente.

es cuando el mensaje se entregó al destinatario correctamente. Doble check (paloma) azul: significa que el mensaje fue leído por el destinatario.

Si no ves estos íconos, podría ser que lo han desactivado tú o el destinatario. Del mismo modo, podría ser un indicador que te bloquearon o que no ha abierto la conversación. También habría que pensar que no tiene conexión a Internet, inclusive, los ajustes del celular son incorrectos.

Por ello, para saber si alguien escuchó el mensaje en audio sin el doble check azul, solo bastará recurrir a la función "Info. del mensaje", la que sirve para texto como notas de voz y lo puedes usar de la siguiente manera con estos pasos:

Ingresa a WhatsApp.

En el chat con mensaje de voz mantén presionado en dicho mensaje.

De inmediato se desplegará un menú.

Aparecerán tres opciones: Hora en la que se entregó el audio; Hora en la que se abrió el chat con el audio; Hora en la que se reprodujo el audio.

Con los datos que muestre podrás confirmar si el contacto en mención reprodujo el audio que enviaste. Pero, esta función sólo funciona en chats grupales. En cuanto a las conversaciones individuales solo lo sabrás por medio del doble check azul.