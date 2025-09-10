El truco que debes saber para evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp
La aplicación de mensajería instantánea permite realizar diferentes configuraciones para aprovechar todas las funciones al máximo. Esto debes saber.
Siempre es importante reforzar la privacidad de todos los usuarios de WhatsApp, por lo que se debe saber cómo evitar que te inviten a grupos desconocidos. Si quieres reforzar tu seguridad, entonces estas son las configuraciones que tiene que empezar a considerar.
Las diferencias actualizaciones de WhatsApp han servido para maximizar la seguridad de la aplicación; sin embargo, es importante tener en cuenta qué otro tipo de ajustes son necesarios hacer para resguardar y evitar que te agreguen a grupos de conversación que no quieres o simplemente que no conoces a ninguno de los contactos.
Cómo evitar que me agreguen a grupos de WhatsApp
A pesar de que simplemente puedes salirte del grupo con facilidad, también debes conocer cuál es la forma que impedirá que te agreguen a otros grupos. Desde la configuración de tu celular, dirígete a "Quiénes puede añadirme a grupos" y en esta sección vas a colocar "Todos", "Mis contactos" o "Mis contactos, excepto...".
Estos pasos puedes repetirlo las veces que quieras para modificar tu privacidad, así como también se puede usar desde cualquier dispositivo móvil, ya sea uno con sistema operativo Android o Apple.Trucos más importantes para usar WhatsApp. | Foto: Captura
Otra solución que se ha encontrado frente a este tipo de "amenazas" a tu seguridad, es reportar con un mensaje específico dentro del grupo o simplemente bloquear al remitente si la situación persiste. Recuerda que si eliges "Bloquear contacto" ya no podrás recibir mensajes ni llamadas de aquella persona.
