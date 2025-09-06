¿Qué hacer si mi cuenta de WhatsApp fue hackeada? Explicado paso a paso

El cifrado extremo es un sistema de protección de los mensajes que se envían vía WhatsApp, pero en algunas ocasiones, y a través de otros métodos, las cuentas de los usuarios pueden sufrir el hackeo de su cuenta. Ante ello, es importante estar preparado.

Las cuentas robadas de WhatsApp sirven para alimentar las actividades delictivas en gran medida, tal como la distribución de spam o estafas. Por ello, los ciberdelincuentes buscan constantemente tener acceso a más cuentas de WhatsApp y emplean diferentes métodos para robar a usuarios de todo el mundo.

Cómo saber si mi cuenta de WhatsApp está en peligro

Existen diferentes señales de alerta que pueden servir como un llamado de atención a aquellas personas que podrían tener en riesgo la seguridad de sus cuentas. Entre las más comunes está el aviso de tus contactos por mensajes extraños desde tu cuenta o recibes respuestas a mensajes que jamás enviaste.

Se ha reportado que recibir un código de verificación de inicio de sesión de WhatsApp también es una alerta más directa, así como el cambio de la foto de perfil o información personal.

Cuenta de WhatsApp podría sufrir hackeo. | Foto: Captura

Qué hacer si hackearon mi cuenta de WhatsApp

Si estás seguro que tu cuenta de WhatsApp fue hackeada, lo primero que debes hacer es asegurar que la tarjeta SIM vinculada a tu cuenta de WhatsApp esté insertada en el dispositivo móvil. Luego, abre WhatsApp y posteriormente anda a la configuración de la aplicación y dirígete a la sección de dispositivos vinculados.

Se recomienda cerrar sesión en los dispositivos que estén vinculados a tu cuenta de WhatsApp para que se desconecte la cuenta y bloquear a los atacantes. Tu cuenta debería estar protegida con un PIN que solo tú debes conocer. También puedes recuperarlo con el correo electrónico que registraste.