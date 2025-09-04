- Hoy:
Guía para saber si tengo mi cuenta de WhatsApp abierta en un dispositivo extraño
Si crees que te están espiando o hackeando, te recomendamos revisar en cuántos teléfonos o computadoras está logueada tu cuenta de WhatsApp.
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, puesto que te permite comunicarte con cualquier persona de forma inmediata y sin tener que pagar nada, al menos por ahora.
Si bien ahora es mucho más fácil sincronizar tu cuenta de WhatsApp en varios dispositivos, esto también puede vulnerar la privacidad y seguridad de tu información, por lo que es importante saber si hay un teléfono o computadora vinculada a tu cuenta sin que tú lo sepas. Lo mejor de todo es que es un procedimiento sumamente sencillo.
Para saber qué dispositivos están vinculados a mi WhatsApp, el procedimiento es el siguiente:
- Abre la aplicación de WhatsApp e ingresa a la opción 'Ajustes'.
- Selecciona la opción 'Dispositivos vinculados'.
- Revisa todos los equipos en los que has iniciado sesión de tu cuenta de WhatsApp. Si notas un comportamiento extraño o un dispositivo que no conoces, puedes 'Cerrar sesión'.
Por si no lo sabes, no es necesario que tu teléfono permanezca 'el línea' para usar WhatsApp en un dispositivo vinculado, pero si no usas el smartphone en más de 14 días, se desconectará los dispositivos vinculados.
Ten en cuenta que al tener iniciada tu sesión en un dispositivo, pueden estar expuestas tus conversaciones, fotos, videos y documentos que se comparten contigo. Por ello deberás tener cuidado dónde inicias sesión, para evitar estos problemas.
