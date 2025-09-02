0

WhatsApp: Con este sencillo truco Android podrás leer todos los mensajes que fueron eliminados antes que los veas

¡No te quedes con la duda! Ahora podrás saber lo que decía ese mensaje que fue borrado de tu chat de WhatsApp, para que no sepas qué decía o era. Solo funciona para Android.

Daniel Robles
Con este truco podrás revisar lo que decía exactamente un mensaje eliminado de tu chat de WhatsApp.
Con este truco podrás revisar lo que decía exactamente un mensaje eliminado de tu chat de WhatsApp. | Foto: composición/Daniel Robles
Pese a que WhatsApp es una de las apps más utilizadas en el mundo, aún existen muchos trucos que son poco conocidos por los usuarios Android.

¿Alguna vez te ha pasado que estás en una conversación y de repente esa persona eliminar un mensaje que no pudiste leer? Pues bien, por si no lo sabes, este texto, foto o video queda registrado en tu WhatsApp, pero existe una forma de poder recuperarlo, siempre y cuando tengas un equipo Android.

Así puedes activar el Modo Avión en WhatsApp de tu smartphone Android.

PUEDES VER: ¿Qué es el 'Modo avión' en WhatsApp, para qué sirve y cómo se activa en Android?

¿Cómo puedo ver los mensajes borrados en WhatsApp? Lo primero que debes hacer es entrar a la app de Meta y buscas la opción 'Configuraciones'. Aquí debes ver que las 'Notificaciones' de alta prioridad debe estar encendido.

Por último, en tu Android deberás ir a Configuración, ve al Menú Notificaciones y busca 'Ajustes Avanzados'. Finalmente, presiona la opción 'Historial de Notificaciones' y Activar.

Si haces bien todos estos pasos, podrás revisar el 'Historial de Notificaciones' en tu Android y así revisar lo que decía exactamente. Este método solo funciona para equipos Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo, Honor, entre otros, que tienen sistema operativo de Google.

