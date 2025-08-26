- Hoy:
¿Fan de Marvel? Activa el 'Modo Iron-Man' en tu celular Android con estos 3 simples pasos
Para alegría de millones de fanáticos de Iron Man, el personaje que interpretó Robert Downey Jr. en Avengers, ahora puedes tener al superhéroe de Marvel en el WhatsApp de tu Android.
WhatsApp es la aplicación más utilizada en el mundo y ahora también podrá ser personalizada a tu antojo, gracias a una aplicación GRATUITA que solo está disponible para usuarios Android. Esta es la app Nova Launcher y la puedes tener LIBRE en tu equipo.
¿Qué es Nova Launcher? Con esta aplicación puedes modificar TODO lo relacionado con el aspecto de tu celular Android: tema de fondo, pantalla de bloqueo, interfaz completa, cambio de logos, tipo de fuente, colores, entre otros aspectos.
Si eres fanático de Iron-Man, el superhéroe de Marvel que fue interpretado en el MCU por Robert Downey Jr., ahora podrás tener a este personaje en toda la interfaz del WhatsApp de tu Android. ¿Cómo activar este Modo? Aquí todos los detalles.
Lo primero que debes hacer es descargar la app Nova Launcher en tu Android, si ya lo tienes solo basta con descargar imágenes de tu personaje favorito de Marvel en tu teléfono. Te recomendamos que estas instantáneas sean traslúcidas para que quede mejor.Este nuevo Modo Iron-Man de WhatsApp que está disponible para Android. Foto: GRok
Finalmente, deberás mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Iron Man. Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo. No solo ello, ya que también puedes mejorar el aspecto del teléfono con las imágenes de este icónico personaje de Marvel.
