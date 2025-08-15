El super truco de WhatsApp para que nadie entre a tus mensajes en tu celular o PC

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo, contando con poco más de 2,7 mil millones de usuarios que utilizan este servicio de Meta y con el tiempo ha desarrollado un sistema de seguridad de los más confiables para resguardar la privacidad de nuestras conversaciones e información.

Sin embargo, esta no es perfecta, por lo que tenemos que ser nosotros, por medio de configuraciones muy específicas, reforzaremos esta seguridad, con lo cual evitaremos, por ejemplo, bloquear el acceso a esta aplicación, ya sea en el celular como en la versión de PC.

PUEDES VER: Netflix libera el 'Modo Merlina' y así puedes obtenerlo GRATIS para el WhatsApp de tu Android

¿Cómo evitar que vean mis conversaciones de WhatsApp en el celular y PC?

Estas configuraciones son necesarias si es que eres de esas personas que comparten su dispositivo o, por el contrario, lo dejan al alcance de cualquier persona, lo que podría incluir personas con, no necesariamente, las mejores intenciones. Por ello, toma nota a estas recomendaciones:

WhatsApp cuenta en la actualidad con poco más de 2,7 mil millones de usuarios.

Bloquear WhatsApp en Android

En tu Android, ingresa a WhatsApp.

Toca los tres puntos en la parte superior derecha.

Ve a Ajustes.

Ingresa a Privacidad.

Luego en Bloqueo de aplicación.

Toca activar Desbloquear con huella o rostro.

Elige entre, inmediato, tras 1 o minutos o tras 30 minutos.

Bloquear WhatsApp en iPhone

En tu celular Apple, abre WhatsApp.

Ve a Configuración.

Activa Face ID o Touch ID.

El sistema te pedirá autentificar tu identidad cada vez que abras la aplicación.

Bloquear WhatsApp en PC