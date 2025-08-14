Así activas el 'Modo Super Mario' en WhatsApp de tu celular: el 'fontanero' de Nintendo llega GRATIS para Android

Los fanáticos de Super Mario Bros. están más que contentos, ya que gracias a una aplicación GRATUITA de Android, ahora se puede personalizar todo el celular, incluido el WhatsApp con todos los personajes de Nintendo, los cuales ahora podrás tener GRATIS en tus Apps favoritas.

Y es que gracias a Nova Launcher, ahora podrás activar el 'Modo Super Mario Bros.' en tu teléfono Android. ¿Qué es Nova Launcher? Una aplicación que sirve para personalizar toda la interfaz del teléfono y cuando decimos TODO es TODO. Con esta App podrás cambiar el fondo de pantalla, el fondo de la pantalla de bloqueo, el tipo de fuente, el color de las transiciones y hasta el logo de las herramientas que utilizas.

En el caso de que seas fanático de 'Super Mario Bros.', estás de suerte, ya que en solo algunos pasos podrás activar este Modo totalmente GRATIS. ¿Cómo funciona? En primer lugar, deberás buscar fotografías de Mario Bros. y Luigo Bros. en Google. Procura que seas traslúcidas, es decir que no tengan fondo. De esta forma tendrás mejores resultados.

Obviamente, deberás tener instalada la app Nova Launcher en tu teléfono, puedes encontrarla en Play Store. Una vez hecho esto, solo deberás mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Mario Bros.

Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo. No solo ello, ya que también puedes mejorar el aspecto del teléfono con las imágenes del simpático fontanero de Nintendo.