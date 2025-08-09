- Hoy:
Así activas el 'Modo Avatar' en el WhatsApp de tu smartphone Android
Si eres fanático de la saga 'Avatar' y quieres tener a los Na'vi en el WhatsApp de tu smartphone, entonces este truco te servirá ya que es GRATIS.
Pese a que Meta ha incluido nuevas funciones de personalización para WhatsApp, lo cierto es que si deseas implementar nuevas opciones o activar diferentes Modos podrás hacer uso del Nova Launcher, una app gratuita que está disponible solo para Android.
Por si no lo sabes, la aplicación Nova Launcher te sirve no solo para cambiar el fondo de tu aplicación, sino también modificar el logo de apps como WhatsApp, además de cambiar el tipo de fuente y usar imágenes para alterar todo el aspecto. Si quieres activar el 'Modo Avatar' en honor a esta increíble saga de ciencia ficción que estrenará una nueva entrega este 2025.
Los Na'vi son una tribu de personajes azules quienes viven en Pandora. Se han ganado el aprecio de millones de fanáticos, por lo que si eres uno de ellos y quisieras tenerlos en tu WhatsApp, debes seguir esta guía completa.Así activas el Modo Avatar en WhatsApp. Foto: composición.
Si quieres activar el 'Modo Avatar', solo basta con descargar la app Nova Launcher en Play Store y descargar algunas imágenes de estes personajes azules. Puedes ser imágenes de Neytiri, de Jake Sully, de Kiri, entre otros personajes. Te recomendamos que sean instantáneas en PNG, sin fondo para que tengas mejores resultados.
Una vez hecho esto, solo deberás mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Avatar. Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo. No solo ello, ya que también puedes mejorar el aspecto del teléfono con las imágenes de los Na'vi.
