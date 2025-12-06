Moto Edge 70 Ultra es OFICIAL: el teléfono más potente de Motorola con Snapdragon 8 Gen 5 es filtrado

Este 2025 ha sido uno de los años más activos en el mercado de los smartphones, puesto que diferentes marcas han lanzado equipos sumamente potentes con procesadores TOP y cámaras con calidad cinematográfico.

Apple presentó al mundo su iPhone 17 Pro Max, Xiaomi su Xiaomi 17 Pro Max y contra todo pronóstico, Motorola también hará lo propio con su nuevo teléfono TOP, el Moto Edge 70 Ultra un equipo que no solo tendrá el procesador Android más potente, sino también cámaras de alta calidad.

Si bien Motorola ha mantenido bajo siete llaves el diseño de su nuevo teléfono premium, una filtración en Weibo, la red social china, nos muestra cómo será el nuevo Moto Edge 70 Ultra, el cual tendrá un módulo de cámaras poderoso, además de un diseño de cuero vegano y mezclilla.

¿Qué especificaciones tendrá el Moto Edge 70 Ultra? Como era de esperarse, este teléfono premium llegará con el chip Snapdragon 8 Gen 5, el procesador más avanzado. Además, estará acompañado de 16GB de RAM y dos versiones 512GB y 1TB con velocidad UFS 4.1.

Si hablamos de pantalla, este display llega con un tamaño de 6.7 pulgadas con calidad 1.5K y 144Hz de tasa de refresco. Este panel pOLED es uno de los mejores y además te ofrece una experiencia inmersiva.

Tal como se reveló en el diseño filtrado, este Motorola Edge 70 Ultra llega con cámaras de 50MP, gran angular de 50MP y Telefoto de 50MP, además de un selfie de 50MP.

Este es el Moto Edge 70 Ultra. Foto: Weibo.

Por si fuera poco, este Motorola llegaría con 5000 mAh y una carga rápida de 125W por lo que podrás tenerlo a tope en solo minutos. Además, el equipo llegará actualizado con Android 16 y tendrá certificación IP68.

¿Qué precio tendrá el Motorola Edge 70 Ultra? Se estima que este teléfono llegará con un precio de 1200 a 1500 dólares. Su lanzamiento está previsto para principios de 2026