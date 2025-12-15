- Hoy:
Este Motorola ULTRA delgado tiene cámaras 4K, procesador Snapdragon 7 Gen4 y 512GB: el mejor gama media
El Moto Edge 70 es uno de los mejores teléfonos diseñados por Motorola. Tiene cámaras TOP, carga rápida, resistencia al agua y un procesador de alto rendimiento.
Motorola se adelantó al 2026 y acaba de presentar al mundo su nuevo teléfono de gama media-alta, un dispositivo tan avanzado que combina diseño premium, alto rendimiento, cámaras de alta definición y un precio bastante bajo.
¿De qué modelo hablamos? Hoy conocerás todos los detalles del Motorola Edge 70, un teléfono ultra delgado que solo tiene 5.99 mm de grosor, un acabado premium y una resistencia a agua IP68 y temperaturas elevadas o bajas gracias a su certificación IP69.
PUEDES VER: Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
¿Qué características tiene el Motorola Edge 70? Pues bien, este potente gama media tiene una pantalla de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Super HD de 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, un brillo máximo de 4500 nits y protección Gorilla Glass 7i.
Esto no es todo, ya que el Motorola Edge 70 llega con el potente chip Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de una batería de 4800 mAh y carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Colores del Motorola Edge 70. Foto: composición/stufflistings
Además, de toda esta configuración, el Motorola Edge 70 llega con una cámar a de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, sensor de luz y una frontal de 50MP. Con esta configuración podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías luminosas tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 70? Para su lanzamiento, la firma con capitales chinos ofrece este teléfono por 800 euros, lo que al tipo de cambio representa unos 3100 soles.
