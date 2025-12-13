- Hoy:
Cuerpo cubierto de cuero vegetal, cámaras 4K y núcleo GAMER: este Motorola es muy potente y bajó su precio por Navidad
El Moto Edge 50 Fusion es uno de los teléfonos de gama media más POTENTES y BARATOS que puedes comprar para esta Navidad. Su ficha técnica es impresionante.
Los teléfonos de gama media se han convertido en los modelos más cotizados, puesto que combinan gran calidad y bajo precio, este es el caso del Motorola Edge 50 Fusion, un smartphone con calidad premium cuyo precio ha bajado demasiado, mucho más a pocos días de la llegada de la Navidad 2025.
PUEDES VER: Moto Edge 70 Ultra es OFICIAL: el teléfono más potente de Motorola con Snapdragon 8 Gen 5 es filtrado
¿Qué configuración maneja el Motorola Edge 50 Fusion? En primer lugar, debes saber que este teléfono de gama media llega con un panel pOLED de 6.7 pulgadas con una resolución 1080 x 2400 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz en su versión internacional.
La potencia de este Motorola de gama media es el procesador Snapdragon 7s Gen 2, el cual llega acompañado de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable.
¿Qué tales son sus cámaras? Este teléfono cubierto de cuero vegano, tiene un juego de sensores de atla definición: sensor de 50MP, gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Este equippo no solo graba en 4K a 30fps, sino también te permite tomar fotografías en alta definición.
Finalmente, ¿qué precio tiene el Motorola Edge 50 Fusion? Actualmente, este smartphone tiene un precio de 799 soles o 237 dólares en el mercado internacional. Sin duda una excelente alternativa para el precio que maneja.
