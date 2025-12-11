Muchos lo desean por su procesador PERFECTO: este Motorola es IDEAL para PROs con cámaras 4K y ha bajado de precio

Desde hace algunos años, Motorola vienen sorprendiendo al mundo con sus nuevos teléfonos, los cuales no solo destacan por su innovador diseño, sino también por sus características premium y bajo precio.

Pese a que existen rumores de la llegada del Moto Edge 70 Ultra, lo cierto es que en 2024, la marca con capitales chinos presentó en 2024 su teléfono más TOP, el Motorola Edge 50 ULTRA, un equipo tan avanzado que será la mejor compra que hagas por muchos años y es más, su precio ha bajado demasiado para estas fechas de fin de año.

Por si no lo sabes, el Motorola Edge 50 ULTRA es uno de los primeros teléfonos que tiene un cuerpo de madera, una cubierta especial que lo hace inmune a golpes y además le permite tener resistencia al agua IP68. Pero, ¿qué otras especificaciones tiene este potente Android? Aquí los detalles.

¿Qué características técncias llega con el Motorola Edge 50 ULTRA? En primer lugar debes tener en cuenta que se trata de un equipo de gama alta y por lo tanto tiene especificaciones TOP. Por ejemplo, su pantalla es de tipo pOLED, plastic OLED, con una diagonal de 6.7 pulgadas, una resolución de 2712 x 1220 pixeles, una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 2500 nits.

Pero, esto no es todo ya que si bien este equipo no es GAMER, tiene un procesador Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 16GB de RAM, 1TB de memoria UFS 4.0 y una batería de 4500 mAh con carga de 125W, lo que le permite estar al 100% en unos 15 minutos por cable.

Este es el Motorola Edge 50 Ultra. Foto: Motorola

Si hablamos de cámaras, este teléfono de Motorola lo hace bastante bien, ya que tiene un juego de sensores bastante potentes: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 64MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino también tomar fotografías de alta calidad.

¿Qué tan costoso es el Motorola Edge 50 ULTRA en 2025? Su precio actualmente ha bajado y cuesta 2800 soles, lo que significa un descuento de 50% en su costo real. Caba señalar que se vocea la llegada del Moto Edge 70 Ultra, por lo que este equipo se ha desplomado y convertido en la oferta ideal.