0

Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: ¿cuál de estos teléfonos 'antiguos' sigue valiendo la pena en 2026?

Si bien estos teléfonos de Samsung y Apple fueron lanzados en 2024, sigue siendo excelentes alternativas por su potencia y bajo precio. Conoce cuál te conviene más.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S23 Ultra de Samsung y iPhone 15 Pro Max de Apple.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy S23 Ultra de Samsung y iPhone 15 Pro Max de Apple. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

En enero de este 2026, Samsung presentará al mundo su nuevo Galaxy S26 Ultra, pero se estima que el precio de este teléfono no bajará de 1500 dólares, por lo que los usuarios están buscando alternativas igual de potentes, pero más baratas, este es el caso del Galaxy S23 Ultra.

Si bien el Galaxy S23 Ultra fue lanzado en 2024, este teléfono tiene una pantalla de alta calidad, un procesador Snapdragon avanzado, cámaras de 200MP con calidad 8K y funciones con Inteligencia Artificial.

El Galaxy A36 es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos del mundo. Conoce sus especificaciones y dónde comprarlo barato.

PUEDES VER: No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo

Por su parte, en septiembre del 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, un smartphone con procesador TOP, cámaras que graban en 4K a 120fps y una serie de mejoras para la creación de contenido.

Sin embargo, este teléfono de Apple también es bastante costoso, por lo que si deseas un equipo de la marca estadounidense que sea potente y barato, entonces el iPhone 15 Pro Max será la mejor alternativa, ya que llega con una configuración bastante TOP y su precio ha caído demasiado.

¿Cuál de estos dos teléfono premium conviene comprar para este 2024? En esta nota de Libero.pe conocerás las características técnicas de estos dos equipos, tanto del Galaxy S23 Ultra y iPhone 15 Pro Max, para que de esta forma sepas cuál deberías comprar ahora.

Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: versus de características

Para diferenciar a ambos teléfonos de Samsung y Apple, vamos a dejarte una ficha técnica con todas las especificaciones como pantalla, procesador, memoria interna, RAM, cámaras, batería y precio. De esta forma podrás diferenciar adecuadamente cuál realmente podría ser tu mejor compra este 2026.

CaracterísticasiPhone 15 Pro MaxGalaxy S23 ULTRA
Dimensiones 15,99 cm x 7,67 cm x 0,83 cm 162,3 x 79 x 8,6 mm
Peso221 g233 gramos
Pantalla y dimensiones Super Retina XDR 6,7 pulgadas
ProMotion 1 - 120 Hz
458 ppp
Brillo pico de 2.000 nits
Contraste 2.000.000:1 		AMOLED de 6,8 pulgadas
Refresco adaptativo de 1 a 120Hz
100% DCI-P3
Panel perforado
Gorilla Glass Victus 2
Resolución y densidad 2.532 x 1.170 pixels3120 x 1440 pixeles
ProcesadorApple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Adreno 740
Memoria RAM8GB RAM12 GB
Sistema operativoiOS 18.1Android 14
Almacenamiento interno256/512 GB/1 TB256/512 GB/1 TB
CámarasPrincipal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2		Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 10 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería 
4,422 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C		5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 891 dólares, 2999 solesDesde 624 dólares, 2100 soles
Otros detallesIP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara		 5G (2xNano + eSIM)
WiFi 6E
Bluetooth 5.3
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo

  2. Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano