Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: ¿cuál de estos teléfonos 'antiguos' sigue valiendo la pena en 2026?

En enero de este 2026, Samsung presentará al mundo su nuevo Galaxy S26 Ultra, pero se estima que el precio de este teléfono no bajará de 1500 dólares, por lo que los usuarios están buscando alternativas igual de potentes, pero más baratas, este es el caso del Galaxy S23 Ultra.

Si bien el Galaxy S23 Ultra fue lanzado en 2024, este teléfono tiene una pantalla de alta calidad, un procesador Snapdragon avanzado, cámaras de 200MP con calidad 8K y funciones con Inteligencia Artificial.

Por su parte, en septiembre del 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, un smartphone con procesador TOP, cámaras que graban en 4K a 120fps y una serie de mejoras para la creación de contenido.

Sin embargo, este teléfono de Apple también es bastante costoso, por lo que si deseas un equipo de la marca estadounidense que sea potente y barato, entonces el iPhone 15 Pro Max será la mejor alternativa, ya que llega con una configuración bastante TOP y su precio ha caído demasiado.

¿Cuál de estos dos teléfono premium conviene comprar para este 2024? En esta nota de Libero.pe conocerás las características técnicas de estos dos equipos, tanto del Galaxy S23 Ultra y iPhone 15 Pro Max, para que de esta forma sepas cuál deberías comprar ahora.

Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max: versus de características

Para diferenciar a ambos teléfonos de Samsung y Apple, vamos a dejarte una ficha técnica con todas las especificaciones como pantalla, procesador, memoria interna, RAM, cámaras, batería y precio. De esta forma podrás diferenciar adecuadamente cuál realmente podría ser tu mejor compra este 2026.