No necesitas un iPhone para grabar videos en 4K y jugar videojuegos: este Motorola de 2023 es POTENTE y BARATO

Motorola se está adueñando de la gama media y esto se debe a que la mayoría de los teléfonos que ha lanzado, no solo resaltan por su diseño premium de cuero vegano, sino también gracias a sus elevadas especificaciones y precio bajo.

Para este 2025, Motorola presentó al mundo su nueva familia Moto Edge 60, pero esta todavía es algo costosa, por lo que miles de usuarios buscan otros modelos igual de potentes, pero más económicos. Este es el caso del Motorola Edge 40 5G, un poderoso gama media que llega con textura de cuero vegano y especificaciones bastante TOP, todo por una mínima inversión.

¿Qué características tiene el Motorola Edge 40 5G? Para empezar el análisis de este teléfono, debes saber que tiene una pantalla de tipo pOLED de 6.55 pulgadas con resolución FullHD+, además de 1200 nits de brillo y una tasa de refresco de 144Hz. Uno de los mejores paneles que vas a poder comprar.

Y si hablamos de potencia para juegos y aplicaciones, debes saber que este Motorola llega con un procesador MediaTek Dimensity 8020, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria interna, además de 4400 mAh de batería con una carga de 68W por cable y 15W inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 40. Foto: composición/GSMArena.com

Pero, si te preocupa la fotografía y video, debes saber que este Motorola Edge 40 5G llega con dos cámaras con calidad 4K: un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Las fotos y videos serán de gran calidad.

¿Qué precio tiene actualmente el Motorola Edge 40 5G? Por solo 1000 soles o 250 dólares podrás tenerlo contigo esta Navidad. Sin duda una de las mejores opciones para esta Navidad 2025 por su gran calidad y precio bajo.