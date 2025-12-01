El mejor regalo para Navidad: este Motorola Edge 50 Fusion tiene descuento de S/ 300 por Yape
A pocos días de la llegada de la Navidad, Yape ofrece un descuento exclusivo para comprar este Motorola de alta calidad con diseño premiun y rendimiento GAMER.
Con más de 10 millones de usuarios en Perú, se puede decir que Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas, ya que no soo te permite recibir y transferir dinero de forma inmediata. Ahora también la App ofrece la posibilidad de comprar diferentes electrodomésticos con grandes descuentos.
A pocas semanas de la llegada de la Navidad, en Yape se ofrecen descuentos exclusivos de diferentes productos y uno de los más grandes, te permite comprar el Motorola Edge 50 Fusion con un descuento de 300 soles. ¿Quieres saber cómo acceder a esta promoción? Aquí los detalles.
Para acceder a la promoción del Motorola Edge 50 Fusion, solo deberás ingresar al aplicativo Yape del Banco de Crédito del Perú (BCP) y buscar la Tienda virtual. En ella verás una serie de promociones, pero si buscas la palabra 'Motorola', encontrarás este descuento de 300 soles por dicho teléfono con calidad premium.
Lo mejor de todo es que al comprar por Yape, BCP te asegura que el producto llegará a la puerta de tu casa y el precio se descontará de tu cuenta personal.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 Fusion
Este Motorola de gama media llega con pantalla OLED de 6.7 pulgadas con 144Hz, además de un procesador Snapdragon 7s Gen 2, 12GB de RAM, 512GB y un juego de cámaras de 50MP con OIS. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 68W. Sin duda una excelente alternativa por su gran calidad y bajo precio.
