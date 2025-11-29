- Hoy:
Guía para recargar diamantes de Free Fire por Yape y ahorrar dinero
Gracias a Yape, podrás comprar miles de diamantes para tu cuenta de Free Fire y obtendrá un BONO de gemas. Conoce todas las promociones disponibles para diciembre.
Con más de 80 millones de usuarios activos, Free Fire se ha convertido en uno de los Battle Royale más exitosos. El videojuego creado por Garena ofrece la posibilidad de personalizar tu avatar con una serie de skins, armas, mascotas y hasta movimientos especiales dentro de una partida.
Sin embargo, para obtener estas mejoras de aspecto, tienes dos opciones: una de ellas es canjear los Redeem Codes de Free Fire, los cuales puedes conseguir cada día de forma GRATUITA o simplemente comprar Diamantes con dinero real, ya sea dólares, soles, euros u otra moneda.
Por si no lo sabes, ahora podrás comprar tus Diamantes en la aplicación Yape del BCP y lo mejor de todo es que al hacerlo, no solo pagarás un bajo costo, sino que tendrás un BONO de gemas extra. ¿No lo crees? Aquí te enseñamos cómo acceder a la promoción vigente.
Cómo comprar diamantes de Free Fire en Yape
Para acceder a las promociones de Yape, solo deberás ingresar al aplicativo morado, buscar la opción Gaming y encontrarás la Tienda de diamantes, gemas y más objetos de diferentes juegos.
Por si no lo sabías, Yape te permite comprar objetos para Free Fire, Genshin Impact, Roblox, entre otros títulos. En este caso seleccionaos el videojuego de Garena y verás las promociones disponibles.
El precio de los diamantes de Free Fire en Yape. Foto: captura.
Puedes elegir las siguientes opciones y recibir un BONO de diamantes GRATIS
- 100 diamantes + 10% Bonus por S/3.50
- 310 diamantes + 10% Bonus por S/9.90
- 520 diamantes + 10% Bonus por S/16.50
- 1060 diamantes + 10% Bonus por S/32.90
- 2180 diamantes + 10% Bonus por S/64.90
- 5600 diamantes + 10% Bonus por S/165.00
OJO: Yape ha lanzado una superpromoción que está vigente desde el viernes 28 de noviembre al 1 de diciembre. Si eres rápido, podrás tener un BONO de 20% de tu compra. Es decir que recibirás más diamantes y ahorrarás dinero con tu compra.
