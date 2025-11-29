0
Guía para recargar diamantes de Free Fire por Yape y ahorrar dinero

Gracias a Yape, podrás comprar miles de diamantes para tu cuenta de Free Fire y obtendrá un BONO de gemas. Conoce todas las promociones disponibles para diciembre.

Daniel Robles
Aprende cómo comprar diamantes de Free Fire mediante la App Yape del BCP.
Aprende cómo comprar diamantes de Free Fire mediante la App Yape del BCP. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Con más de 80 millones de usuarios activos, Free Fire se ha convertido en uno de los Battle Royale más exitosos. El videojuego creado por Garena ofrece la posibilidad de personalizar tu avatar con una serie de skins, armas, mascotas y hasta movimientos especiales dentro de una partida.

Sin embargo, para obtener estas mejoras de aspecto, tienes dos opciones: una de ellas es canjear los Redeem Codes de Free Fire, los cuales puedes conseguir cada día de forma GRATUITA o simplemente comprar Diamantes con dinero real, ya sea dólares, soles, euros u otra moneda.

Conoce cuáles son los códigos de Free Fire que HOY Garena acaba de liberar para los millones de jugadores del Battle Royale.

PUEDES VER: Códigos Free Fire del viernes 28 al domingo 30 de noviembre: canjea diamantes y skins GRATIS

Por si no lo sabes, ahora podrás comprar tus Diamantes en la aplicación Yape del BCP y lo mejor de todo es que al hacerlo, no solo pagarás un bajo costo, sino que tendrás un BONO de gemas extra. ¿No lo crees? Aquí te enseñamos cómo acceder a la promoción vigente.

Cómo comprar diamantes de Free Fire en Yape

Para acceder a las promociones de Yape, solo deberás ingresar al aplicativo morado, buscar la opción Gaming y encontrarás la Tienda de diamantes, gemas y más objetos de diferentes juegos.

Por si no lo sabías, Yape te permite comprar objetos para Free Fire, Genshin Impact, Roblox, entre otros títulos. En este caso seleccionaos el videojuego de Garena y verás las promociones disponibles.

Free Fire

El precio de los diamantes de Free Fire en Yape. Foto: captura.

Puedes elegir las siguientes opciones y recibir un BONO de diamantes GRATIS

  • 100 diamantes + 10% Bonus por S/3.50
  • 310 diamantes + 10% Bonus por S/9.90
  • 520 diamantes + 10% Bonus por S/16.50
  • 1060 diamantes + 10% Bonus por S/32.90
  • 2180 diamantes + 10% Bonus por S/64.90
  • 5600 diamantes + 10% Bonus por S/165.00

OJO: Yape ha lanzado una superpromoción que está vigente desde el viernes 28 de noviembre al 1 de diciembre. Si eres rápido, podrás tener un BONO de 20% de tu compra. Es decir que recibirás más diamantes y ahorrarás dinero con tu compra.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

