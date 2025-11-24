Este Honor tiene 512GB, cámara de 108MP y batería que dura 2 días: tiene descuento de 460 soles en Yape

Segíun el Banco de Crédito del Peru (BCP) actualmente existen más de 10 millones de peruanos que utilizan el Yape, la 'aplicación morada' que te permite transferir y recibir dinero de forma inmediata, incluso sin necesidad de tener una cuenta de dicho banco.

La popularidad del Yape ha generado que ahora también se puedan comprar diferentes productos mediante la Tienda virtual del BCP. Con motivo de la celebración del Black Friday se han lanzado diferentes ofertas con grandes descuentos por tiempo limitado.

Si quieres renovar tu teléfono y comprar un gama media de alta calidad y poco precio, entonces el Honor X8c será tu mejor alternativa, ya que lo podrás comprar con descuento de 460 soles por Yape.

¿No lo crees? Si ingresas al aplicativo Yape, verás que por motivo del Black Friday podrás comprar el Honor X8c por solo 639 soles, cuando su precio real es de 1099 soles. ¡Te dejamos una pequeña guía para poder obtener este superdescuento por tiempo limitado!

Precio con descuento especial en Yape. Foto: captura.

Para comprar este teléfono por Yape, solo deberás ingresar al aplicativo, buscar la Tienda virtual y buscar el Honor X8c. Luego de ello podrás efectuar la compra o Añadirla al carrito. Lo mejor de todo es que el dinero se debitará de tu saldo pendiente y el producto llegará a la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el Honor X8c? Este equipo de gama media tiene pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, 120Hz, resolución FullHD+, procesador Snapdragon 685, 16GB de RAM, 512GB de memoria interna, triple cámara de 108MP, batería de 5000 mAh y carga de 35W. Sin duda una opción bastnte equilibrada y potente para este 2025.