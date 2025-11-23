0
iPhone 15 con descuento de 1500 soles en Yape: aprovecha y consigue esta JOYA de Apple con cámaras 4K

El iPhone 15 es considerado como uno de los mejores Apple y su precio está de oferta en Yape. Aprovecha que quedan pocas unidades de este equipo TOP.

Daniel Robles
El iPhone 15 está con descuento de 1500 soles por la App de Yape. Conoce sus especificaciones y cómo conseguir la oferta.
El iPhone 15 está con descuento de 1500 soles por la App de Yape. Conoce sus especificaciones y cómo conseguir la oferta.
Yape se ha convertido en una de las aplicaciones bancarias más utilizadas en el Perú. Según el más reciente reporte del BCP, existen más de 10 millones de usuarios que tienen la App en su teléfono y esto ha generado que ahora también se puedan comprar diferentes productos tecnológicos como tablets, computadoras, audífonos, televisores y hasta celulares Android o iPhone.

Si estás pensando en renovar tu teléfono, entonces estás de suerte puesto que Yape ahora te regala un descuento de 1500 soles para comprar el iPhone 15 de Apple, uno de los mejores equipos diseñados por la firma de la 'manzana mordida'.

Ahora podrás comprar el Motorola G15 con descuento en Yape, la aplicación del BCP.

PUEDES VER: Este Motorola tiene pantalla FullHD+, 8GB de RAM y poderosa batería de 5200 mAh: cuesta menos de $100 en Yape

Para comprar el iPhone 15 de Apple con este superdescuento, solo deberás ingresar al aplicativa Yape, para luego buscar la Tienda virtual y finalmente buscar el teléfono y pulsar sobre 'Comprar ahora'.

Recuerda que el precio del iPhone 15 en Yape es de 2439 soles y este monto será debitado de tu saldo disponible. Lo mejor de todo es que el producto te llegará a la puerta de tu casa en un plazo de entre 24 a 48 horas.

iPhone 15 de Apple

El precio promoción del iPhone 15 de Apple. Foto: captura.

¿Qué características tiene el iPhone 15? El teléfono de Apple es considerado como uno de los mejores. En este caso tenemos un panel OLED de 6.1 pulgadas con 560Hz y un brillo de 2000 nits. La potencia de este equipo llega con el chip Apple Bionic A16, acompañado de 6GB de RAM y 512GB.

Las cámaras son un atributo muy importante de este iPhone 17, ya que está provisto de dos sensores con calidad 4K: ltente 48MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

