Este Motorola tiene pantalla FullHD+, 8GB de RAM y poderosa batería de 5200 mAh: cuesta menos de $100 en Yape

La gran popularidad del Yape ha generado que el Banco de Crédito del Perú (BCP) implemente una Tienda virtual, en la que puedes comprar diferentes productos, incluidos televisores, tablets y smartphones.

A pocas semanas de la llegada de la Navidad, Yape ha lanzado una serie de ofertas, las cuales son por tiempo limitado y te permiten ahorrar al comprar diferentes productos. Si quieres comprar un teléfono con las 3B de bueno, bonito y barato, entonces el Motorola G15 es la mejor alternativa.

Si ingresas al Yape y buscas la Tienda virtual, podrás ver que el Motorola G15 cuesta 379 soles, lo que implica un descuento de 70 soles por este producto. Lo mejor de todo es que este producto es nuevo y si lo adquieres por la App, te llegará a la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas.

Para conseguir esta promoción de Yape, deberás agregar al Carrito este teléfono y finalizar la compra. Lo mejor es que el dinero se debitará de tu fondo personal, por lo que tu compra está totalmente asegurada.

Este es el precio del Yape. Foto: captura.

¿Qué características tiene el Motorola G15? Este Motorola económico tiene una pantalla LCD de 6.72 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 pixeles, además de un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, con 8GB de RAM y 512GB de memoria interna.

Si bien no es el teléfono más potente, este Moto G15 tiene una cámara de 50MP y 5MP gran angular, además de una poderosa batería de 5200 mAh y una carga de 18W. Para el precio que tiene es una excelente alternativa para este 2025.