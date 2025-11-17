0

Este teléfono es una JOYA de Samsung y la puedes comprar con descuento de 2920 soles en Yape

Yape acaba de lanzar una super oferta por el Galaxy S24 Ultra uno de los mejores teléfonos de Samsung. Aprovecha que hay pocas unidades de este potente Android.

Daniel Robles
Por tiempo limitado podrás comprar el Galaxy S24 Ultra de Samsung con descuento de 2900 soles por Yape, la app del BCP.
Por tiempo limitado podrás comprar el Galaxy S24 Ultra de Samsung con descuento de 2900 soles por Yape, la app del BCP. | Foto: composición/Daniel Robles
Gracias a la gran acogida que ha tenido el Yape, la aplicación del BCP, ahora también puedes comprar de diferentes productos con descuentos exclusivos, pero por tiempo limitado.

Si quieres comprar uno de los teléfonos más potentes de Samsung, ahora lo podrás hacer desde la propia App Yape y lo mejor de todo es que con ello ahorrarás unos 2920 soles. ¿De qué modelo hablamos? Nada más y nada menos que del Galaxy S24 Ultra, un equipo premium que llega con potente chip y cámaras con calidad 8K.

Para acceder a las promociones y descuentos exclusivos de Yape, solo deberás ingresar al aplicativo del BCP y buscar la Tienda virtual. Luego de ello deberás buscar el Galaxy S24 Ultra y finalmente hacer la compra desde la misma App.

El precio que deberás pagar por el Galaxy S24 Ultra es de 3449 soles, este ya incluye el descuento de 2920 soles. Finalmente coloca tu dirección para el envío de tu teléfono y finaliza la compra. El monto se debitará de tu saldo y el producto llegará entre 24 a 42 horas luego de realizar esta transacción.

Galaxy S24 Ultra

Precio promoción del Galaxy S24 Ultra en Yape. Foto: captura.

Recuerda que BCP garantiza que esta compra es 100% confiable, así que no te preocupes por el producto que acabas de adquirir. Pero, ¿qué características tiene el S24 Ultra de Samsung? Aquí todos los detalles más resaltantes.

El S24 Ultra de Samsung tiene pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con 120Hz. Su procesador es el Snapdragon 8 Gen 3, 12GB de RAM, 1TB de memoria y batería de 5000 mAh con carga 45W. Sus cámaras son de 200MP con OIS, 50MP zoom X5, 10MP zoom 3X, gran angular 12MP y selfie de 12MP. Podrás grabar en 8K a 30fps, 4K a 60fps y tomar fotografías en alta calidad.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

