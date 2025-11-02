Yape te regala DESCUENTO de 390 soles para que te compres el último teléfono Xiaomi con batería de 6000 mAh

Según el último reporte del Banco de Crédito del Perú (BCP), más de 10 millones de peruanos utilizan la aplicación Yape para transferir y recibir dinero de forma automática. La gran popularidad de esta App 'morada' ha generado que ahora también se pueda comprar ciertos productos y/o servicios mediante su interfaz.

¿Quieres renovar tu teléfono y comprar el último Xiaomi? Si es así estás de suerte ya que Yape está regalando un descuento de 390 soles para comprar el nuevo y moderno Redmi 15C, uno de los mejores lanzamientos en la gama media de Xiaomi.

Si bien el precio oficial de este teléfono es de 899 soles, por tiempo limitado podrás obtenerlo por solo 509 soles en la Tienda de Yape. ¿Cómo puedo acceder a esta promoción? Pues bien, a continuación te dejamos los pasos a seguir para que puedas obtener esta promoción que es por tiempo limitado.

Para comprar el Xiaomi Redmi 15C deberás ingresar a la aplicación Yape y buscar la Tienda de promociones y encontrarás este equipo con un descuento de 43%, es decir unos 390 soles. Para hacer la compra solo deberás agregar el producto y pagarlo con los fondos de tu propia aplicación.

Lo mejor de todo es que Yape te garantiza que el producto llegará a la puerta de su casa, por lo que no tendrás problema en realizar la compra del Xiaomi Redmi 15C con total seguridad.

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi 15C? Este teléfono llega con una pantalla de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, resolución HD+ y un procesador MediaTek Helio G81 Ultra, acompañado de memorias que llegan hasta 8 GB RAM + 256 GB de almacenamiento interno.

El Xiaomi Redmi 15C con oferta en Yape. Foto: captura.

En el apartado fotográfico trae una cámara principal de 50 MP (f/1.8) junto a una batería de 6 000 mAh con carga rápida de 33 W, además de lector de huellas lateral, certificación IP64 de resistencia al agua/salpicaduras, y sistema operativo HyperOS 2 basado en Android 15. Sin duda una excelente alternativa en calidad y precio.